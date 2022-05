No se recolectarán los residuos durante el feriado por el Censo 2022

Este miércoles 18 de mayo se realizará en toda Argentina el Censo Nacional, este día será feriado y como tal algunos servicios se verán afectados. El servicio de recolección de basura no funcionará durante este miércoles, no se recolectarán la basura de los contenedores, bolsas negras, bolsas verdes ni se realizarán tareas de barrido y recolección de residuos no habituales.

Como en todos los feriados, el sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado, pero circularán las grúas de control de tránsito.



Se realizarán controles viales durante la noche de hoy y de mañana. Las áreas de Seguridad local actuarán con normalidad, como también lo hará la línea de Atención al Vecino 147. El Servicio de Emergencias (SAME) y los Centro de Atención Primaria para la Salud (CAPS) trabajarán de manera normal. La línea 107 atenderá emergencias.

El transporte público funcionará con frecuencia de feriado. Las visitas al Cementerio Municipal se podrán realizar de 8 a 12 horas.

La República de los Niños mantendrá sus puertas abiertas de 7 a 21 horas, y el Parque Ecológico Municipal de 7 a 19 horas. El Mercado Central y el Regional estarán cerrados.