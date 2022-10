Nuevo bochazo en la Facultad de Medicina

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata fue noticia en la jornada pasada debido a un nuevo bochazo, tal como ha venido sucediendo en algunas ocasiones durante este año y en los anteriores. En esta última oportunidad, sucedió en la cátedra de Bioquímica y Biología Molecular, donde un 81% desaprobó el parcial integrador. De este examen formaron parte 535 estudiantes, de los cuales solo 98 fueron los que aprobaron, dejando el alto número de 437 desaprobados.

Entre las principales excusas por parte de los estudiantes, la mayoría coincidió en la cuestión de la calificación y el modelo de parcial, alegando que por ahí pasa el problema y no por falta de estudio. “Ojalá cambien el sistema de corrección”, “la forma de calificar el parcial fue el problema”, “el problema fue cómo evaluaron”, fueron solo algunas de las quejas presentadas por el alumnado. Además, también hicieron foco en la importante cuestión de que aún no hay actividad presencial, siendo así la única cátedra que se mantiene con este sistema en este establecimiento educativo universitario. De esta manera, volvieron a exigir que se vuelva de inmediato a la presencialidad, dado que la calidad educativa de forma virtual no se asemeja a lo que sucede en el cara a cara. De igual forma, estos ejemplos también dejan ver una merma de estudio en el ámbito estudiantil, algo que no es exclusivo de esta casa de estudios.

“Nos encontramos ante un nuevo bochazo en nuestra Facultad, esta vez le tocó a Bioquímica. El día miércoles 12 se rindió la primera fecha del parcial integrador de la materia y arrojó resultados preocupantes. El 81% de los estudiantes desaprobaron”, publicó al respecto del nuevo “bochazo” la agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas UniTE. A su vez, remarcaron sobre lo mencionado en torno a la virtualidad, explicando que se trata de “la única cátedra que no tiene actividades presenciales, excepto las consultas, las cuales son en un solo horario”. “Esto nos demuestra que sin presencialidad no sé aprende”, agregaron en la publicación volcada a las redes sociales.

El pasado 12 de agosto, la Facultad también fue protagonista de un hecho similar, cuando el 100% de los estudiantes reprobó un parcial de Infectología. La noticia cobró relevancia nacional y, en ese entonces, los jóvenes reclamaron por la unificación de criterios de evaluación y que se formulen de forma clara los enunciados, mostrándose así nuevamente en contra de las formas evaluativas. Semanas antes de esto, se había producido otro “bochazo” en Anatomía, con un promedio del 80% de desaprobación, con alrededor de 1.000 estudiantes presentándose a rendir.

Bajo esa situación, las autoridades a cargo explicaron que el promedio de aprobados descendió drásticamente, pasando del 60% al 20%, lo que genera gran preocupación, ya que estos episodios continúan replicándose a lo largo de los años en esta Facultad a pesar de las formas de evaluar.