Nuevo comandante de Bomberos Voluntarios y un mensaje para el invierno

Leonardo Curciarello es un vecino de Ensenada que dedicó dos tercios de su vida a salvar otras vidas como bombero. Apenas tiene 47 años y desde 1989 (van a ser 32 años) forma parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios, que en enero de este año celebró su 125 aniversario en la región.



Al tratarse de una asociación de voluntarios, no dependen del Estado y sus acciones son coordinadas por la Federación de Bomberos de la provincia de Buenos Aires, que ayer lo distinguió con un ascenso inédito para la región: se convirtió en el primer comandante general de la historia de esta institución.



En un emotivo acto que desafió las bajas temperaturas con las que el invierno sacó credenciales en la región, Curciarello estuvo acompañado por su madre, otra vecina de Ensenada, su esposa y sus hijos, quienes también siguieron la vocación de su padre de luchar por salvar vidas.



En el acto se entonó el Himno nacional, estuvieron presentes los cadetes y aspirantes en el cuartel ubicado sobre calle San Martín, y el flamante comandante general dio un consejo para la estación más fría del año, donde suelen generarse incendios por el sistema de calefacción, muchas veces precario en los hogares.



“Es muy complicado el tema del monóxido de carbono. Estar expuesto al monóxido de carbono causa sueño. El cuerpo suele absorber más rápido el monóxido de carbono que el oxígeno. Por eso le dicen que es la muerte, porque uno no se despierta. Hay que tener muy en cuenta que las estufas estén acordes y no dudar en hacer las limpiezas de las estufas en invierno. Los síntomas que se pueden sentir son dolores de cabeza o nauseas”, comentó en relación a un espacio que puede estar poco ventilado o que las personas se puedan terminar asfixiando.



“Hay que dejar siempre abiertas una de las ventanas de las casas para que circule el aire. Y tener muy en cuenta que las instalaciones eléctricas de las casas tienen que estar acordes. Si los cables son de poco diámetro y colocamos estufas eléctricas que consumen mucho, se genera una sobretensión: los cables no son acordes y se calientan. Eso hace que muchas veces las personas decidan cambiar las térmicas. Pero en realidad lo que eso provoca es que al cambiarlas, y ser distintas al disyuntor, muchas veces no salta la térmica cuando hay un cortocircuito.

Uno de los incendios más comunes en el invierno se genera por la utilización de estufas eléctricas”, advirtió Curciarello.



“Todo lo material se puede recuperar. Pero hay que tomar todos los recaudos necesarios, porque la pérdida de una vida no se recupera más”, comentó el nuevo comandante general.



Con relación al trabajo que vienen realizando desde el cuartel de Ensenada, Curciarello comentó: “Hemos estado hace poco trabajando en la búsqueda de posibles restos de Tehuel. Y ahora estamos colaborando con alerta amarilla con la desaparición de la nena en San Luis. Solemos trabajar y colaborar en la búsqueda de pescadores cuando desaparecen en el río también”, explicó el hombre que fue reconocido por todo el cuartel.