Desde hace 5 días, en Los Hornos no tienen agua “ni para lavarnos las manos”

Vecinos de la zona de 158 y 68, en el barrio de Los Hornos, denuncian que no tienen agua dese hace casi una semana: “Hace cinco días que no tenemos agua corriente. Tenemos reiterados reclamos presentados en ABSA, números de reclamo de todos los vecinos, pero no hay solución”, dijo indignado a diario Hoy Cristian, uno de los afectados.



“La verdad que no nos dan una respuesta. Supuestamente está pendiente de resolución, pero pasaron cinco días y no hay nada de agua, se agotaron las reservas de los tanques”, relató.



Asimismo, el vecino enfatizó: “No podemos ni lavarnos las manos para protegernos aunque sea del Covid. Es una vergüenza que no tengamos ni una gota de agua en esta situación de pandemia”.

“Estamos cansados, indignados, no sabemos a quién más apelar”, concluyó el frentista.