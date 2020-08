Otorgan prestigioso premio a científico platense

El investigador del Conicet Omar Azzaroni, del Laboratorio de Materia Blanda del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (Inifta, Conicet-UNLP), fue galardonado por la Fundación Alexander Von Humboldt, una prestigiosa entidad europea, que le otorgó el premio Georg Forster a la investigación en reconocimiento a sus aportes en el campo de la Nanotecnología.

Azzaroni es doctor en Química por la Universidad Nacional de La Plata y se desempeña como docente del área Fisicoquímica de la Facultad de Ciencias Exactas. “Provoca mucha felicidad y es un honor muy grande poder recibirlo. Este premio es en reconocimiento a los aportes que he hecho, pero fundamentalmente al trabajo de todo el laboratorio que dirijo, en un área tan pujante como la Nanotecnología”, le dijo a diario Hoy el profesional.

“Nuestro laboratorio trabaja con la idea de desarrollar materiales que puedan tener fines prácticos, en particular el diseño de dispositivos, materiales, polímeros. Diseñamos un montón de moléculas que son utilizadas con fines prácticos, que van por ejemplo desde el área de energía para optimizar la recuperación de petróleo hasta el diseño de sensores ultrarrápidos para detectar Covid-19”, expresó.

El investigador sostuvo que, en este momento, una parte del laboratorio está trabajando en el desa­rrollo de este dispositivo junto a una empresa de la ciudad, utilizando una tecnología muy nueva. “La idea es que esta empresa tenga el producto lo antes posible para aportar una solución a esta pandemia que estamos pasando”, agregó.

Consultado sobre cómo recibió la noticia de la premiación, detalló: “Me enteré porque me escribió mi colega alemana, que fue la que me postuló. La fundación la contactó a ella para decirle que me lo habían dado”.

El premio que le acaba de conceder la fundación alemana es muy competitivo, está destinado a científicos de países en desarrollo y se dan solamente cinco o seis por año, en diversas áreas. Es en reconocimiento a descubrimientos fundamentales, nuevas teorías o conocimientos de impacto significativo.

Además, el científico obtuvo en 2012 el Premio Houssay del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en el área de Química, Bioquímica y Biología Molecular, y en 2013, el Premio Konex-Diploma al Mérito en Ciencia y Tecnología.

La Fundación Alexander von Humboldt tiene sede en la ciudad de Bonn, en Alemania, se creó en 1953 y actualmente mantiene una red de más de 26.000 científicos de 140 países.

El premio también fue entregado anteriormente, entre otros, a los investigadores del Conicet Liliana del Carmen Arrachea, Lucía Golluscio y Hugo Daniel Luján y Fernando Stefani.