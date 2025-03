Otra jornada de calor extremo en La Plata

Ante el pronóstico de un período de altas temperaturas para hoy y mañana, se estableció el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) amarillo y difundió recomendaciones para prevenir golpes de calor.

A lo largo de las jornadas mencionadas las mínimas oscilarán entre los 22°C y los 24°C y las máximas irán de los 32°C a los 35°C. Además, durante las tardes la sensación térmica se acercará a los 40°C.

Es importante destacar que varios días consecutivos de altas temperaturas pueden representar un riesgo, especialmente para niños, niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo cual es fundamental tomar las precauciones necesarias.

Ante las elevadas temperaturas se recomienda:

Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00. Usar ropa holgada y de colores claros.

Permanecer en la sombra y en lugares frescos. No realizar actividades físicas intensas durante el día. Hidratarse permanentemente (tomar abundante agua aun sin tener sed). Comer alimentos frescos, frutas y verduras. Utilizar protector solar, mínimo FPS20. En caso de exposición al sol, usar lentes de sol, gorra y/o sombrero. Evitar consumir bebidas alcohólicas, bebidas con cafeína o muy azucaradas. No permanecer en un vehículo con las puertas y ventanas cerradas. Jamás dejar en un vehículo al sol a bebés, niñas, niños, personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad o animales.

El calor extremo puede desencadenar serios problemas de salud ya que el cuerpo se ve obligado a realizar un mayor esfuerzo para mantener la temperatura normal. Si no consigue regularla, pueden aparecer mareos, calambres, golpe de calor o agotamiento por calor.

Los síntomas más frecuentes son:

En el golpe de calor: temperatura elevada; piel roja, caliente y seca; pulso fuerte y acelerado; dolor palpitante de cabeza; mareo, náusea y confusión (incluso pérdida de conciencia).

En el agotamiento por calor: piel fresca y húmeda; pulso y débil rápido; respiración acelerada y poco profunda.

Ante alguno de estos síntomas, es necesario interrumpir la actividad que se está realizando, situarse en un sitio fresco para pedir ayuda médica y no automedicarse.

En cuanto a los animales también pueden experimentar golpes de calor. Para evitarlos, es recomendable:

Procurar que siempre tengan agua limpia y fresca disponible. No dejarlos a la intemperie expuestos al sol. Evitar los paseos entre las 10:00 y las 16:00. Si no es posible, procurar que no caminen por asfalto o veredas. Nunca dejarlos en habitaciones sin ventilación. Controlar sus narices y sus patas (estas zonas se resecan por el calor). Evitar que hagan demasiado ejercicio o juegos que requieran mucho esfuerzo físico.