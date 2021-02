Padres movilizados por la falta de agua en el Normal 1 y en otras escuelas de la ciudad

Padres movilizados, alumnos expectantes y mochilas que vuelven a llenarse de útiles. El lunes, por primera vez después de un año, la comunidad educativa de La Plata retomará las clases presenciales, y con ellas un trasfondo que mantiene ocupados y preocupados a padres y autoridades.

Este miércoles, en una original propuesta, se lanzó la convocatoria para realizar un bocinazo hoy a las 11 en la puerta de la Escuela Normal Superior N° 1 “Mary O. Graham”, debido a que desde hace varios meses se vienen registrando problemas con el agua en este edificio.

El Normal 1, ubicado frente a la Plaza Moreno y la Catedral, es una de las escuelas más reconocidas de la ciudad, y por su extensión (es un edificio que abarca toda la manzana desde calle 14 a 15 y de 50 a 51) allí funcionan cuatro niveles educativos: jardín, primario, secundario y un terciario.

Mientras que este último nivel seguirá con clases virtuales, este miércoles se buscaron soluciones en torno al comienzo de clases presenciales en el jardín, ya que aún no estaba asegurada la seguridad sanitaria del espacio.

En cuanto a la primaria y la secundaria, padres y alumnos ven con suma preocupación la escasez de agua, ya que la cantidad de alumnos es muy importante y ase­guran que los baños no dan abasto para contener la demanda que puede generar las clases presenciales en el lugar.

“Cuando no estaba la pandemia, en este edificio circulaban por día más de mil personas entre todos los niveles educativos, desde el jardín hasta el terciario. El año pasado, que no se usó para cursar, se agravó el problema del agua, y ahora notamos que hay muy poca presión, a una semana de que los chicos regresen a las aulas. No quiero pensar cuando comiencen las clases”, ex­presó preocupado Martiniano, profesor de Historia cuyos dos hijos cursan en dicho colegio y uno de los impulsores del bocinazo, que tiene como finalidad hacer oír el reclamo al Ministerio de Educación y al Consejo Escolar para garantizar el suministro del agua en vistas de que los chicos puedan lavarse las manos.

“También se está pidiendo un mínimo mantenimiento en el lugar. Faltan cuatro días para que arranquen las clases y los pastos están crecidos en el patio. No se cortó nunca el año pasado”, describió el docente, preocupado por la invasión de mosquitos que acechó a la región la semana pasada.

Si bien ayer las autoridades del Normal 1 intentaron ofrecer soluciones y respuestas en dos reuniones que se llevaron a cabo por la tarde, la medida del bocinazo de hoy a las 11 seguiría vigente.

Otros colegios movilizados

Además del Normal 1, en otros establecimientos educativos de la ciudad hubo quejas y reclamos a las autoridades de colegios privados que dependen de la Dipregep. Concretamente, se anunció que en algunas escuelas habrá solamente un día de clases presenciales y el resto será virtual.