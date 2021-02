Queridos Casalitos, un vez más llego a ustedes con una receta superrica y fácil, también muy accesible. Algo bueno trajo la pandemia y es que fue tendencia volver a cocinar platos caseros con productos de estación: la cocina de nuestros orígenes, sin conservantes ni aditivos.

Hice estas pastas con huevos caseros que me regalo mi madre, quien tiene sus gallinas. ¿Pueden creer? Lo ideamos como un plan para que tenga una obligación, algo para ocuparse; y fue un plan exitoso, porque en el contexto de pandemia ella tenía que darle la comida a sus gallinas y juntar los huevos caseros. Toda una satisfacción, mi mamá Victoria, con 79 años, sabe bien que si me da los huevos le tengo que cocinar algo rico.

Saqué mi carpeta de cuando estudié Cocina Mediterránea y salieron estos tagliatelli con una supersalsa, que ya te la dejo porque es riquísima. Puede que no quieran hacer pastas caseras , porque no hay tiempo, o simplemente no les gusta amasar. Entonces, una buena opción es hacer la salsa y pedirle las pastas a un emprendedor, va a ser casero y además ayudamos a que muchas personas empiecen con algún emprendimiento pequeño pero que puede convertirse en una empresa. Les juro que es un viaje de ida, nunca mas los de paquete.

Ingredientes (rinde 5 porciones)

Para la pasta

500 g de harina 0000

1 cucharadita de sal

6 huevos

Para la salsa

mediterránea

2 cebollas

1 diente de ajo picadito

500 g de tomatitos cherry (puede ser tomate cortado en cuadrados chiquitos)

100 g de aceitunas negras en aceite (si te gustan)

Aceite de oliva o el que uses

Queso para rallar

Albahaca fresca

Para el pan de casero

500 g de harina

1 cucharadita de sal

250 cc de agua tibia

25 g de levadura

Preparación

Hacer una corona con la harina, formar un hueco en el centro. Agregar los huevos y la sal; comenzar a formar la masa incorporando con paciencia todos los ingredientes hasta formar un bollo . Amasar hasta que quede lisito y tapar con bolsa. Dejar descansar 1 horita .

Estirar lo más fino que puedas, si sos afortunado de tener máquina para pastas genial; sino con palote y muchas ganas queda muy bien.

Enrollar la masa ya estirada y cortar los tagliatelli (cintas anchas). Dejar secar sobre la mesa o colgados.



Para la salsa

En una sartén caliente colocar el aceite, la cebolla picada chiquita, agregar los tomates cortados por la mitad, o enteros si son los cherry. Agregar el ajo por encima, sal y pimienta. Tapar y dejar cocinar unos 15 minutos. Chequear que estén tiernos los tomates, agregar las aceitunas cortadas y cocinar 5 minutos más. ¡Y listo!

Para el pan

Colocar la levadura en un bol, agregar un poquito de agua tibia y una cucharada de harina. Batir hasta que se desintegre la levadura.

Colocar la harina en la mesada, hacer un hueco en el centro, agregar el fermento y el resto de agua. Formar un bollo y dejar leudar tapado. Encender el horno. Dividir la masa en dos bollos, darle forma, colocar en una placa y dejar descansar 15 minutos. Hornear a 200 grados por 20 minutos.



Armado del plato

Cocinar la pasta en una olla con abundante agua. Una vez que rompe hervor, agregar sal y la pasta. Cocinar y escurrir. Colocar la pasta en la sartén con la salsa, dejarla unos minutos reposar y pasar a una fuente para servir. Rallar queso sobre la pasta y terminar con albahaca fresca picada.

Les agradezco infinitamente la habitual compañía de cada sábado, cualquier consulta o receta que tengan ganas de leer en este hermoso espacio que nos brinda el diario Hoy, me pueden escribir

en las redes. Los espero en mi espacio. @Espaciocasale