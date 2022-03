Pedido desesperado de una mujer por su línea de teléfono

Liliana González es de Villa Garibaldi y vive una odisea, porque, desde principios de año, dejó de funcionar su línea de teléfono fijo. Realizó varios reclamos pero fue en vano, ya que la empresa Telefónica no le pudo devolver el servicio.

“El 31 de enero hice el primer reclamo, me dijeron que en 72 horas se iba a solucionar. Fui el 14 de febrero y me dijeron lo mismo. Fui después el 8 de marzo. La respuesta es que pueden tomar el reclamo pero nada más. Soy una persona mayor, por ahí tengo alguna emergencia, ¿y qué hago? Ya no sé qué hacer” comentó Liliana.