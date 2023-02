Piden arreglar una esquina a metros de parque Saavedra tras un insólito accidente

Un inesperado episodio despertó comentarios y preocupación entre los vecinos de parque Saavedra, luego de que un auto sufriera la rotura del tren delantero y el desprendimiento de una rueda, tras pasar por un bache en la esquina de 13 y 63.

El hecho tuvo lugar durante las últimas horas de la tarde del miércoles, luego de la lluvia, cuando se había acumulado agua en un enorme pozo que no fue divisado por el automovilista.

Según contaron los vecinos del lugar, el conductor se vio sorprendido y sufrió un importante sacudón, cuando la parte de adelante del auto de color gris se hundió en el pavimento producto del pozo, que estaba tan cubierto de agua que no dejaba dilucidar correctamente su profundidad. Sin embargo, lo más inesperado fue el desprendimiento de la rueda por el golpe y su desplazamiento hacia el cruce de la mencionada esquina, por donde pasaba una mujer caminando.

Si bien la damnificada no sufrió lesiones graves y el automovilista se puso a disposición para auxiliarla, la queja recayó sobre el estado de la calle, que además es utilizada para dirigirse hacia la zona de la Clínica del Niño, que está a menos de 200 metros del lugar.

Por la zona suelen transitar ambulancias, taxis o remises que trasladan a las personas, que también frecuentan la zona. Allí, también hay una clínica privada de ojos y por todo esto en la zona se ha incrementado la circulación de personas desde que arrancó febrero.

“Venimos pidiendo por el pozo desde el fin de año pasado. Pasó el mes de enero y como no circulaban tantos autos no ocurrió un accidente grave. Hay quejas de los automovilistas y los taxistas que suelen parar en el Hospital de Niños pero no mucho más. Ahora saltó a la luz porque al auto se le salió la rueda y casi mata a una persona”, detalló uno de los frentistas de la calle 63, que a menudo cruza por la esquina.

El lugar está a unos 100 metros de uno de los laterales del parque Saavedra, aunque el cruce por donde está el enorme bache afecta el trayecto de los autos que van por la 53 en dirección a la Clínica del Niño.

Ayer, luego de que volviese a salir el sol en la región, el agua acumulada en la zona se fue disipando y no descartan señalizar con bolsas o ramas el para evitar nuevos accidentes.