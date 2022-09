Pidieron luminarias y denunciaron falta de diálogo con el municipio en Villa Elvira

Un estado de asamblea permanente, un grupo de vecinos de Villa Elvira se sumó a la iniciativa de reclamar por la inseguridad en toda la ciudad de La Plata y aprovecharon para dejar en evidencia el estado de las calles y la oscuridad en algunas cuadras cercanas al barrio El Mondongo.

Concretamente, el mayor déficit a partir de las 19 se observó sobre la calle 121, la avenida 122 y también sobre 120, entre 66 y 74.

“Antes de la pandemia teníamos mejor diálogo con algunos interlocutores de la comuna que se acercaron a ver cómo estaba la zona. Pero en los últimos dos años no lo hicieron más y no pudimos mejorar la iluminación en la esquina de 121 y 73”, expresó Adrián, uno de los referentes del grupo vecinal.

El cambio de las lámparas y el mantenimiento de las luminarias está a cargo de la secretaría de espacios públicos, y algunas personas le apuntaron al funcionario Emiliano Rosales por no atender los pedidos de reposición de las luces en la zona.

La misma situación se registró en algunas cuadras dentro del barrio Aeropuerto y Arana. Sin embargo, en la parte sur de la ciudad, las fallas en las lámparas se empezaron a notar paradójicamente sobre las últimas semanas del invierno, a medida que las tardes se empezaron a alargar con la luz natural del día.

Curiosamente, además, sobre la avenida 7 entre 620 y 637 no fueron pocas las personas que fotografiaron y filmaron ayer, a plena luz del día, cómo las columnas de iluminación permanecieron encendidas durante gran parte de la tarde. Esto provocó comentarios entre muchas personas que ya venían pidiendo mayores medidas de seguridad y entienden que la las cuadras oscuras fomentan y contribuyen al accionar de los delincuentes en los distintos barrios de La Plata.

“Estamos llegando a octubre y no hay diálogo. Suponemos que como no es un año electoral y no se ponen muchas cosas en juego no hay mucho interés en ver lo que realmente está pasando”, expresaron en la calle 73 de Villa Elvira. Cabe resaltar que en la misma cuadra, entre 121 y 122, los dueños de una carnicería captaron los movimientos de dos jóvenes delincuentes que se movían por la zona y forzaron la puerta de una casa con fines delictivos.

La Asamblea de Villa Elvira tiene previsto reunirse nuevamente en la primera semana de octubre, con la premisa de lograr definir una política de acción para lograr mejoras en la iluminación de toda la localidad.