Plantas: aliadas de la salud… si se conoce cómo usarlas

Desde hace miles de años que las plantas forman parte de la vida social del ser humano ya que a lo largo de mucho tiempo se las ha utilizado para tratar diversas dolencias, e incluso en la actualidad esto sigue ocurriendo. Es por eso que en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP se dictan talleres sobre las plantas medicinales.

En diálogo con diario Hoy, María Laura Pérez, licenciada en Biología con orientación Botánica y quien está a cargo de esas clases, señaló que es importante considerar que “toda planta puede ser medicinal, dependido la dosis”, pero para eso hay que tener los conocimientos adecuados.

“Que sea natural no quiere decir que haga bien, por eso es importante conocer a la planta. Yo la conozco del lado científico, tengo que identificarla, pedir ayuda si no puedo tratarla, tener paciencia porque para identificarla a veces tiene que estar en flor, y de ahí hacer una búsqueda de bibliografía”, explicó.

La profesional destacó que, por ejemplo, ahora se hizo popular el uso de la cúrcuma, que antes no estaba en estado fresco. Y acerca de esta planta agregó: “Gracias a que tenemos más información y puntos de vista, empieza a aparecer lo que decían los hindúes hace miles de años, que sirve para muchas cosas, como para las diabetes, por ejemplo”.

Pérez, que hace más de una década que brinda los talleres en la casa de altos estudios, planteó: “Así como uno debería tomarse el tiempo de leer el prospecto de un medicamento que toma, debería informarse sobre las plantas y no quedarse con lo que dice alguien por ahí; todas tienen contraindicaciones y efectos secundarios”.“La gente se acerca a buscar alternativas diferentes. Bien porque buscan lo natural en su alimentación y a nivel cosmético o medicinal; pero también por la economía, o que no da resultado el tratamiento hegemónico”, evaluó. En esa línea, señaló que recomienda a las personas que se acercan a los talleres -que son abiertos a toda la comunidad- que no solo vean la planta medicinal en sí misma, sino que puedan identificar si sus problemáticas no tienen que ver también con cuestiones a nivel nutricional o de sedentarismo.

“Con tres yuyos que se agreguen al mate, algunas personas pueden solucionar la gastritis; o dejando la yerba y reemplazándola con yuyos alguien se puede curar la acidez. Lo más mencionado en los talleres por la gente tiene que ver con el tema del colesterol y la hipertensión; algunos empezaron a ver que necesitaban menos cantidad de pastillas para la presión consumiendo plantas y siguieron”, planteó Pérez.