Plantas silvestres comestibles: taller en el Parque Ecológico

A partir de las 10.30 se realizará un taller gratuito sobre plantas silvestres comestibles en el Parque Ecológico de Villa Elisa. En la jornada se dará una visita guiada a través de las instalaciones del predio ubicado en Camino Centenario entre 426 y 460. También habrá una charla introductoria en la materia, una cata guiada por especialistas y la presentación de un libro-guía titulado Ubicación actual: Edén.

No es la primera vez que se realiza. A fines del mes pasado tuvo lugar una primera edición, cuya buena recepción habilitó la posibilidad de esta segunda entrega. Según precisaron desde la Municipalidad, el taller tendrá una duración aproximada de dos horas. Los especialistas ahondarán sobre la importancia nutricional de estos vegetales, el aporte a la economía familiar, la accesibilidad, las formas de recolección y las precauciones generales a tener en cuenta.

“El reconocimiento de las plantas silvestres comestibles es fundamental debido a que algunas pueden ser tóxicas para el consumo”, apuntó José Etchart, secretario de Espacios Públicos de la Comuna. “Es por eso que impulsamos este taller, para difundir cuáles son aptas para comer y qué especies no están en peligro de extinción. Luego de la actividad didáctica, quienes participen podrán hacer una degustación de alimentos con plantas silvestres comestibles y bebidas elaboradas con otros ingredientes de la zona”, agregó.

Además de la charla y la prueba de productos, otro de los ejes del evento será la presentación de Ubicación actual: Edén, un libro-guía firmado por la especialista Elena Iakovleva. En él se explaya sobre el potencial gastronómico y medicinal de las plantas locales. Allí, además de abrir el panorama sobre estas materias primas que habitualmente no se tienen en cuenta para la cocina (como la cebadilla criolla o el amaranto silvestre), ofrece una gran variedad de recetas. Su venta no tiene fines de lucro, de modo que su formato físico se vende al costo de impresión y su versión en formato digital (PDF) por la mitad de ese precio. “Como el objetivo es la concientización y la divulgación del tema, quienes deseen tenerlo pero no puedan pagarlo podrán acceder sin cargo al libro en PDF”, dijo la autora.

Los interesados en participar del taller deben inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected] o llamando al teléfono 473-2449 para acceder a un lugar.

En el marco de la pandemia, todos los participantes deberán acudir con tapaboca-nariz, llevar alcohol en gel y confirmar su inscripción previamente para coordinar los cupos disponibles. Según la información ofrecida por el Parque Ecológico, el encuentro se repetirá los segundos domingos de cada mes y está prevista su suspensión en caso de lluvia.