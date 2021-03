Hola, mis queridos lectores. Qué lindo volver a encontrarnos como cada sábado en esta hermosa sección que nos brinda el diario Hoy.



Si hablamos de recetas heredadas, no pueden faltar las pastas frescas, pero quería dejarles una receta que es muy fácil, no necesitan máquina de pasta porque con un palote se estira facilísimo. Una receta apta para principiantes en cocina porque te sale o te sale, con muy poquitos ingredientes, y el relleno lo eligen ustedes, depende del día del mes en que se encuentren. Si hay más pesos ahí, bueno, jamón, queso, ricota, salmón, parmesano y ciboulette. Y si no, opción económica y riquísima: verduras.



Vamos a necesitar una placa para armar sorrentinos, que se consigue en cualquier bazar, ¡una gran inversión porque la vas a usar mucho!

Ingredientes

Sorrentinos

Para 36 unidades



Masa básica

500 g de harina 0000

1 cucharadita de sal

4 cucharadas de aceite

2 tazas de agua hirviendo

(250 cc cada una)

Para relleno:

Opción 1

1 kg de ricota

300 gramos de jamón cocido

200 gramos de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

2 huevos

Opción 2

2 atados de espinaca o acelga cocida, bien escurrida

2 cebollas picadas y rehogadas con un diente de ajo picado

250 g de queso rallado

250 g de ricota

Sal, pimienta y nuez moscada,

a gusto

2 huevos

Opción 3

1 zapallo cocido al horno

500 gramos de queso rallado

2 huevos

Sal y pimienta

Preparación

Para la masa:



Colocar la harina en un bol, agregar la sal, hacer un hueco en el centro y agregar el aceite y el agua hirviendo. Mezclar, formar un bollo y dejarlo descansar tapado.

Para rellenos:



Opción 1: cortar el jamón bien chiquito, rallar el queso, agregar la ricota y los huevos, mezclar, salpimentar a gusto y reservar (si les gusta, agregar nueces picadas).

Opción 2: cortar la cebolla bien chiquita, agregar 1 diente de ajo bien picado, calentar una sartén con aceite, colocar las verduras y rehogar. Agregar la espinaca o acelga ya cocida bien escurrida, salpimentar y reservar. Si les gusta, pueden agregar 250 gramos de carne picada a la preparación y les queda genial. En un bol mezclar las verduras con la ricota, el queso rallado y los huevos (si le agregan carne, la cocinan con la cebolla).

Opción 3: importante, comprar un buen zapallo, cortar por la mitad, cocinar en horno con sal y pimienta hasta que se pueda hacer un puré (si lo tapan con papel aluminio, se cocina más rápido). Una vez que tenemos el zapallo, le agregamos el queso rallado, sal y pimienta a gusto, los huevos y reservamos.

Para la salsa:



Crema y ciboulette: colocar la crema en una ollita, agregar sal y pimienta, calentar y agregar el ciboulette picado. Servir con abundante queso rallado.

Armado: colocar harina sobre la mesada, tomar la mitad de la masa y estirarla con un palote. Colocar harina sobre la placa de sorrentinos. Arriba, colocar la masa, que quede bien prolija en cada hueco.



Tomamos el relleno que más nos guste y lo colocamos en cada uno, son 12 por placa. Si les resulta cómodo, pueden usar una manga descartable. Si no, con cuchara va rebién. Tapamos con otra capa de masa estirada, pasamos el palote por encima. Una vez que estamos seguros de que están bien pegaditos, desmoldamos sobre la mesada con harina y llevamos a heladera o freezer, y asi vamos terminando todos.



Presentación: colocar los sorrentinos en agua hirviendo con sal, cocinar, colar y presentar en un lindo plato o fuente con salsa por debajo y también por encima. Agregar queso recién rallado, un poquito más de ciboulette y listo, un plato gourmet con pocos pesos, riquísimos.



Pueden usar la salsa que tengan o que más les guste; los tomates todavía están en estación, así que es una muy buena opción.

Tips

- Estirar la masa fina.



- Colocar bastante harina en la placa para que no se peguen.



- Al relleno de zapallo se le puede agregar 2 cucharadas de almidón de maíz por si tiene mucho líquido.



- Cortar cuadraditos de queso mantecoso y colocar en cada sorrentino.



- Se pueden tener listos en freezer por 6 meses.



Para la cocción, colocar la pasta en abundante agua al romper el hervor y dejar hasta que suban solitos a la superficie, ahí ya van a estar cocidos.