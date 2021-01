¡Un sábado más, casalitxs! Hoy les traigo una receta que nunca está de más: les voy a enseñar la masa básica de pizza con algunos de mis toppings favoritos.



Y, como no podía faltar, un poquito de historia del origen de esta preparación tan icónica.



Es probablemente el plato más común en la carta de cualquier restaurante italiano. Un pan plano horneado, elaborado con harina de trigo, sal, agua y levadura, cubierto con salsa de tomate y queso.



Algunxs creen que su invención tuvo lugar en Grecia, otros en Egipto, y otros inclusive que en el Norte de África.



En ese momento se consumía un tipo de pan plano recién horneado, una versión muy cercana a la que conocemos hoy.



Si queremos saber quién la inventó, tenemos que remontarnos a principios del siglo XVI, hasta Pompeya y Nápoles. Fueron las primeras ciudades de Italia donde se encontraron algunos alimentos similares a los que vamos a usar en la receta de hoy.



Se piensa que allí se consumía una especie de pan recién sacado del horno de un fogón de leña (¡quién pudiera!).



Se aderezaba con un poco de ajo, aceite de oliva, queso hecho con leche de búfala, romero y otras especias locales, más parecido a la ­focaccia (si querés ­aprender a hacer focaccia, en Instagram ­@espaciocasale tenés la receta).



La famosa pizza común es una masa de harina con levaduras que se cocina en un horno. Por eso, sus orígenes se remontan a la antigüedad en el Medio Oriente, y puede que este sea el lugar en el que se inventó.



Para vos, ¿de dónde es la pizza? Yo no sé dónde se habrá hecho por primera vez, pero sé que esta receta no falla y arriba podés ponerle lo que quieras y dejar volar tu ­imaginación.

Ingredientes

Masa básica:

Harina común 000 o 0000, 1 kg

Sal, 20 g

Aceite, 50 cc (puede ser de oliva o el que te guste)

Agua tibia, 500 cc

Preparación

Mezclar la harina con la sal y cernir. Preparar un fermento previo con la levadura y 100 cc de agua, batir bien y dejar descansar. Hacer un hueco en el centro, colocar el fermento de a poco, el agua y el aceite en forma de hilo, formar un bollo tierno y dejar descansar hasta duplicar el volumen.



Encender el horno, precalentar.



Desgasificar la masa sacando todo el aire, dividir en cuatro bollos y dejar descansar un ratito. Aceitar las pizzeras y colocar adentro cada bollo, estirar con las manos aceitadas, dejar descansar.

Colocar la salsa y cocinar en horno muy fuerte (200 a 250 grados) hasta que tenga buen piso.

Cubiertas:



Mozzarella o queso cremoso

Cebollas rehogadas un buen rato (cocinadas quedan más ricas)

Morrones asados

Tomates confitados

Berenjenas grilladas

Queso azul

Rúcula

Aceitunas negras y verdes

Opciones hay miles para armar la tuya. Mi preferida es la veggie de berenjenas, morrón, cherry, mozzarella muy buena y tomates confitados.



No te olvides de tener una albahaca fresca para la terminación.

Tips

- Las prepizzas horneadas duran 6 meses en freezer.



- Podés rallar el queso para asegurarte de que cubra toda la pizza.



- Podés guardar el bollo crudo en el freezer y cocinarlo cuando lo necesites.