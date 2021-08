Por el conflicto en el Hipódromo, vuelven a suspenderse las carreras

Este jueves, a raíz de un conflicto en el Hipódromo de la ciudad de La Plata, volvieron a suspenderse las carreras de turf y comenzó a comenzó a circular la versión de un posible cierre definitivo y el final de la actividad.

Eduardo Corsiglia pidió que “esto pueda servir para que alguien tome conciencia de esto, de lo que está pasando, de lo mal que lo estamos pasando, hay una preocupación tremenda y muchas necesidades”.

“Hay promesas y cosas que se hablaron y no se cumplieron, no sé si por parte de los dirigentes nuestros o de la gente de la institución, no se tendría que haber llegado a esto”, amplió.

Se abrieron los bingos y esto “creo va a facilitar para que las cosas más adelante se compongan. Pero esto ya viene de larga data, de tiempo, hubo un par de promesas que no se han cumplido, los profesionales no tienen una obra social, no tienen una cobertura médica, los jockeys que están sin seguro, algunos se lo pueden pagar y hay otros que no”, concluyó.