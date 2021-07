Agenda hípica platense, para burreros o entendidos

Con 13 carreras se presenta la cartelera del teatro del turf de jueves en La Plata. La reunión se desarrollará entre las 12 y las 18 y el momento culminante será el quinto turno, con la disputa del Clásico Otelo A. Orlandi (L-1.600 metros), en donde se anuncia un mano a mano entre Fy Spree y Atrevida Tanto.

1° Carrera PREMIO: CURTIDA NISTEL (2013) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

1L 6L 9L 3L 1 LA VIEJA CHISTERA a 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

4P 2P 4P 4P 2 BIYOU z 6 55 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

8L 6L 2L 4L 3 COSTA GIRL z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

3L 6L 0L 0L 4 PEGASUS ISLAND z 5 57 GOMEZ DARIO R.

9S 6S 9S 1L 5 MOON PRIDE z 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

3L 4L 2L 8P 6 VERNIX z 5 57 BLANCO RODRIGO G.

5S 6P 5S 2L 7 WATCH FOR EVER z 7 55 LACORTE NESTOR A.-4

1L 1L 2L 0P 8 BAYAHIBE z 5 57 PAIZ LEANDRO J.-4

7L 9P 0L 8L 9 LA PRO z 6 55 CHAVES URBANO J.-4

2P 1P 9P 6L 10 EXPLOSION DE AMOR z 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

4L 6S 6L 1L 11 EMPIRIC TWICE z 5 57 TORRES ROBERTO M.

2° Carrera PREMIO: MISS SEITER (2008) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

3L 4L 1 OSIMO z 4 57 PEREYRA WILLIAM

5L 7L 6S 3L 2 DOKY BLOOD a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

3L 3L 2L 2L 3 AUDUBON a 4 57 CORIA FACUNDO M.

0S 8P 8P 9S 4 CANDY CARTIER zd 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7L 5 EL CELEBRADO z 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

Debuta 6 EDUNICO zn 4 57 RIVAROLA JUAN C.

9L 7 FIRST GOIAS z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 8 L'ORIENTAL a 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

9L 0L 0L 9 AMIGUITO TRAVIESO a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

5L 4L 4L 10 CON UN PEY a 4 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 6L 11 COMENDATORE z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3S 0S 9S 12 SELVAGEN a 4 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

0L 0L 0L 13 TWIN KISS z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

9L 0L 14 CANDY'S TALK a 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

3° Carrera PREMIO: SIMMACO (2º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

0L 3L 6L 1L 1 SALA ROCK z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

3P 2L 9L 2L 2 ASPERA GOTA SONG z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 0L 2L 6L 3 CURIOSA SOCIEDAD z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

7P 2L 7L 4L 4 TIA ESTELA z 4 57 PEREYRA WILLIAM

7L 5L 1L 5 SAUCI KAL z 4 57 BANEGAS KEVIN

0L 0L 7L 8P 6 ALAJUELITA z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3P 0L 2L 1L 7 MUY VICIADA z 4 57 XX

8P 5P 4P 1L 8 LA CASHIER z 4 57 XX

8L 0L 8P 0S 9 FREELING z 4 57 ROMAY ABEL I.-3

4° Carrera PREMIO: BIONDI (2º TURNO) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

2P 2T 2L 1T 1 MICHONNE a 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

3P 1L 0L 6L 2 CRAZY NOV a 5 57 ROMAY ABEL I.-3

8S 2L 3L 4L 3 CUIDADIOSA z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 0L 1L 8L 4 STORMY MAGICA z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

1L 9L 0L 0L 5 PASION WAY z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7L 2L 3L 1L 6 WHITE SHARK zc 5 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

2L 3L 1L 0L 7 COOKIE STAR a 5 57 BANEGAS KEVIN

3S 8L 0P 0L 8 LA DE COPAS z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

4L 5L 3L 3L 9 INDISTINTAMENTE a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

6S 4P 7P 1P 10 GILDA EVA z 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

5°CARRERA CLÁSICO OTELO A. ORLANDI (L) - DISTANCIA 1.600 Metros

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

1L 3L 5L 6L 1 QUICK START z 7 60 GIULIANO CAMPI MILAGROS M.

0L 8L 8L 0L 2 BUENA REINA z 7 60 YALET JORGE R.(H)

6S 3P 5P 8P 3 CARRIE BRADSHAW z 5 60 RIVAROLA JUAN C.

9S 6S 7L 3L 4 STEMME a 5 60 BLANCO RODRIGO G.

0L 4L 2L 5L 5 SIEMPRE TE AMARE a 5 60 ARIAS OCTAVIO F.

1S 6S 4L 4P 6 ATREVIDA TANTO z 4 58½ LOPEZ ALEXIS O.

1L 3L 2L 1L 7 FY SPREE z 4 58½ SOSA MIGUEL A.O.

2S 4L 3L 1S 8 DOÑA GUARANI z 4 58½ MOREYRA WILSON R.

6L 0L 1L 5L 9 DANZA VIOLENTA z 5 60 ENRIQUE BRIAN R.

6°CARRERA PREMIO: LA COMULGANTA (2012) - DISTANCIA 1.400 MetRoS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

8L 0L 0L 7L 1 TAPATIN a 9 57 VILLAGRA RAUL E.

1P 5L 4P 4L 2 GRANDE TONY zn 6 57 RIVAROLA JUAN C.

5P 5S 7P 5P 3 COMPASIVO BEST z 6 57 VILCHES FERNANDO M.

7L 3L 9L 6L 4 CRYSTAL WORLD z 7 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 4L 1L 8L 5 JANO VAN a 6 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 4L 4L 6L 6 IRU FUSHI z 8 57 SANCHEZ JOSE M.

1S 6P 0L 7L 7 OBISPO a 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

2P 0L 1P 3S 8 SEATTLE GUESS z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

4L 3L 2L 0L 9 BONOBON z 7 57 ROMAY ABEL I.-3

4P 6L 0L 1L 10 FLY D' VERDAD z 7 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

1L 7L 3L 2L 11 ESTAR MEJOR z 6 57 CHAVES URBANO J.-4

6S 5L 9L 8L 12 DUBAI CANTA a 6 57 SINIANI EMILIANO F.

7°CARRERA PREMIO: MISS SEITER (2008) (2ª TURNO) -DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

4L 0L 7L 4L 1 ROMAN CRAF t 4 57 PEREYRA WILLIAM

8L 0L 2 KEBUEN CHUCK z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 3 DONT HALLOWEEN z 4 57 CHAVES URBANO J.-4

5L 0L 7L 4 EVO MALEFICO z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

8L 9L 0S 9L 5 MORRISON z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 5P 2L 6 LOOK AT ME zc 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 7 POPE BLOOD z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

3L 5L 5L 6S 8 RENAUT DE MONTAUBAN z 4 57AGUIRRE WALTER A.

0L 0L 3S 3S 9 AMIGUITO TRASTORNADO z 4 57BANEGAS KEVIN

8L 10 JAGER SPICE z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

7S 0L 7L 4L 11 GRAN NET z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0L 12 STAIN NESS zc 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

9L 13 TRUE MYTH a 4 57 XX

0L 14 GAMBO a 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

9° CARRERA - PREMIO: INTENSE LOOK (2010) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

8L 0L 0L 0L 1 REE ELEGIDA z 6 57 XX

9L 0L 8L 8L 2 MINI PLACER z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

6P 6L 1L 7L 3 DONA IVONE zd 6 57 CHAVES URBANO J.-4

9L 8S 0L 8L 4 LA RAZON z 6 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

7S 0L 6L 4L 5 POSITIVA AMBICION a 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

8L 8L 0L 3L 6 PIRE PORA z 6 57 ROMAY ABEL I.-3

7T 4Z 1T 6L 7 POTRA CHAMP a 7 57 PORTILLO OVELAR ARNALDO

4S 1P 4L 0L 8 PRETTY PUPPET z 7 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 0L 0L 0L 9 COPERA SOY zd 6 57 GOMEZ DIEGO A.

9L 0L 0L 0L 10 MI TRINCHERA z 6 57 BASCUÑAN RODRIGO D.-4

0L 9P 9L 0L 11 LEDECKY t 6 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

1L 0L 8Z 7P 12 TRAVIESA REWARD z 6 57 MARTINEZ ELIAS D.-3

2L 0L 2L 0L 13 VILLERA BOB a 7 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7L 5T 3T 0L 14 LA TRITURBO z 7 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

10° CARRERA PREMIO: CANDY’S DAUGHTER (USA) (2011) - DISTANCIA 1.300 Metros

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

0L 2L 0L 1L 1 SALLY RAY z 7 57 CORONEL ESPINOLA A.M-3

6L 0L 7L 4L 2 MEV MARIU (H) t 6 55CHAVES URBANO J.-4

0L 2L 1L 0L 3 DOM RAUL a 6 57 PERALTA JORGE L.

5P 7P 2L 2L 4 GOLDEN CENTER a 7 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 0L 3L 7L 5 POTRI STRA a 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0L 0L 8L 9L 6 MIC BENTON z 7 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

6L 0P 5L 5P 7 PRONTO DESEO a 6 57 ROMAY ABEL I.-3

7S 5P 2L 4P 8 QUEDATE TRANQUILO z 6 57 LOPEZ MARIANO J.

0P 5L 9P 7P 9 DISCOBOL z 7 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

8P 1S 4S 6L 10 LEON DEL CABO z 6 57 AGUIRRE WALTER A.

3Z 5T 2L 2Z 11 KEY RICHARD a 6 57 BELLOCQ GONZALO E.

0L 0L 7L 0L 12 HONOR A MI HERMANO t 8 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

11° CARRERA PREMIO: MISS SEITER (2008) (3ª TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

0P 0L 1 RAYO FUN z 4 57 PERALTA JORGE L.

9L 0L 0L 0L 2 LEGOLAND z 4 57 BANEGAS KEVIN

0L 9L 5L 0L 3 BIOGENESIS z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 4 DESERT EAGLE z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8S 3L 5 MASTER FAREED z 4 57 CABRERA LUCIANO E.

6L 7L 0L 5L 6 LOGIN z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

7L 0L 7L 2L 7 MIDLAND KING t 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 2L 2L 4L 8 OJO FELIGRES zc 4 57 GAUNA DARIO E.

8L 0L 9 ADMIRADO SONG z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

0S 0L 0L 10 JOHN DANIELS z 4 57 ALDAY LUCIANO E.

8L 3L 6L 7L 11 IPA PRIZE z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6S 7L 0L 9P 12 REGIOS PROGRAMAS z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 13 VIEJO BARREIRO a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

7L 4L 8L 7L 14 DULOK z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

12° CARRERA PREMIO: ROMANCE NIGHT (2014-2015) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

3P 4P 4P 0P 1 STAPLES z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 0L 0L 0L 2 JUGADO RYE z 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

9L 7L 1L 3 ALOITADOR z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

4L 0L 7L 0L 4 CHE CABURE a 5 57 XX

0L 8L 0L 0L 5 PAYASO CAP a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

1L 0L 0L 0L 6 MARSHALL ISLAND a 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

7L 6L 0S 0L 7 SING IN CAMP z 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

1L 0L 0L 0L 8 SOL CORITIBO z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.-4

3P 0L 1L 7L 9 ALLENS CASH z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

4L 5L 5L 0S 10 INTENABLE z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8L 7L 7P 7L 11 HESIODO a 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

6P 7S 4L 5L 12 TAMAYO AZTECA a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7L 4L 9L 0L 13 HAPPY CHUCK z 5 57 CARRIZO JOSE B.

13° CARRERA PREMIO: HIDDEN TRAMP (2007) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

0L 6L 8L 2L 1 PALMA DE ORO a 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

4P 6P 5P 3L 2 JUVENIL SAR z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 7S 5L 7S 3 BELLE SUCHI z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

4P 9S 5P 0P 3a RUN FOR A CAUSE a 5 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

3L 7L 5L 2L 4 TAPENADE z 5 57 CASTRO ALEXIS G.-2

3L 0L 5L 6L 5 BRILLANTE NIP z 6 55 LOPEZ MARIANO J.

0L 9L 0L 7L 6 LETTEMEN z 5 57 GARCIA ROLANDO L.-4

9L 3L 2L 6L 6a VARVARA z 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

4L 0L 2L 5L 7 KINESIOLOGA z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

3L 3L 9L 4L 8 MILONGA DEL ANGEL z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

7Z 0L 0L 9 PAISANA BONITA a 6 55 PORTILLO OVELAR ARNALDO

6S 3T 7L 3T 10 WINNER BELIS a 5 57 LA PALMA MARTIN A.

0L 0L 6L 4L 11 BALDOVINA zc 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

0L 0L 0L 12 EMPAPADA z 5 57 GOMEZ DIEGO A.

9L 6T 0T 7L 12a RECONCILI DABBLER z 5 57 XX

5S 9S 0P 9L 13 DUQUESA NISTEL t 6 55 VILLAGRA RAUL E.

9P 0L 0L 0L 13a JANIVERD z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

2L 5S 9L 3L 14 REE GUAPA a 6 55 BENITEZ VERA JORGE R.-3

4L 2L 4L 5L 15 SALTA DE LINDA z 5 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

4L 4P 5L 6L 16 CARBONICA z 6 55 GONZALEZ ROQUE L.

LOS CANDIDATOS DE HOY

1) WASH FOR EVER (7) BAYAHIBE (8) COSTA GIRL (3)

2) AUDUBON (3) OSIMO (1) DOKY BLOOD (2) AMIGUITO TRAVIESO (9)

3) ASPERA GOTA SONG (2) CURIOSA SOLEDAD (3) TIA ESTELA (4)

4) CUIDADIOSA (3) INDISTINTAMENTE (9) MICHONNE (1)

5) ATREVIDA TANTO (6) FY SPREE (7) DANZA VIOLENTA (9)

6) SEATTLE GUESS (8) BONOBOM (9) GRANDE TONY (2)

7) LOOK AT ME (6) AMIGUITO TRAVIESO (9) GRAN NET (11) ROMAN CRAF (1)

8) SINTONIA PERFECT (8) THE CAST IS ALIVE(1) OCAYA CAP (5)

9) PIRE PORA (6) DONA IVONE (3) POTRA CHAMP (7) LA TRITURBO (14)

10) QUEDATE TRANQUILO (8) GOLDEN CENTER (4) MEV MARIU (2)

11) OJO FELIGRES (8) MIDLAND KING (7) MASTER FAREDD (5)

12) ALLENS CASH (9) ALOITADOR (3) INTENABLE (10) TAMAYO AZTECA (12)

13) PALMA DE ORO (1) BALDOVINA (11) JUVENIL SAR (2) TAPENADE (4)