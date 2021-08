Por el estado de las calles, no entra el camión de la basura en varias zonas de Hernández

Un grupo de vecinos de la zona conocida como El Triunfo, dentro de la localidad de Hernández, reclamó la urgente implementación de tareas de bacheo para mejorar el estado de las calles, especialmente en el tramo de 520 a 524.

Concretamente, la calle 135, que también conecta con el club de rugby Albatros del otro lado de la 520 en dirección hacia 517, está en un estado deplorable, provocando roturas de amortiguadores en los autos, caídas o golpes de personas que circulan en bicicleta, y por supuesto, agua acumulada cada vez que llueve por la gran cantidad de pozos que hay en el lugar.

Los vecinos de la calle 135 que viven en el tramo de 521 a 523 decidieron sacarle fotos al pavimento para mostrar el estado de situación, y elevaron un pedido para que puedan comenzar con los trabajos para emparejar el pavimento.

Cabe recordar que en la misma zona, pero cruzando avenida 31, otro grupo de vecinos de la misma zona de La Plata advirtió sobre los trabajos que venía haciendo una empresa constructora que está en las inmediaciones de 521 y 31 y cuyo titular es un histórico dirigente del club San Luis. Para el caso, las personas que viven dentro del barrio Obras Sanitarias, también en la misma zona de la ciudad, pero en las inmediaciones de 31 y 522, aseguraron que los enormes camiones de materiales de la misma empresa suelen afectar el pavimento de las calles interiores del barrio, ya que muchas veces dejan de utilizar las avenidas para evitar el tránsito y llegar más cerca al depósito de materiales.

“No entran las ambulancias ni el camión de la basura”

Diego Arias es uno de los vecinos más comprometidos del barrio El Triunfo, y quien alzó la voz para pedir soluciones y la ejecución de obras en la zona.

Ayer en una recorrida por las calles 521, 522, 134 y 135, el referente de la Agrupación Mateadas por la Diversidad confirmó que el camión de la basura no ingresa a la calle 134, en el tramo entre 521 y 522 por el estado de la calle.

“Acá las personas se arreglan como pueden. Ponen este cartel que dice no tire basura, pero de todos modos hay gente que lo respeta y otros que no. Y si te llega a pasar algo, agarrate, porque la ambulancia no viene. No llega. El servicio del SAME tarda una enormidad, y hay calles en las que deciden no meterse”, expresó esta persona, que vive sobre la calle 135 del mismo barrio.

Según expresaron en la zona, la 134 no tiene salida a la avenida 520, y en el tramo entre 521 a 522 está todo a la deriva.

“El camión de la basura no puede pasar por acá cuando llueve. El Municipio no le está dando importancia. El bacheo y la pavimentación se pidió hace muchos años, pero nadie hace nada. Entre la basura y la dejadez se atrae a personas que no tienen las mejores intenciones. Los patrulleros pasan muy de vez en cuando. Hace un mes se veían más seguidos. Acá si llamás a una ambulancia no viene. Con suerte tarda entre tres o cuatro horas en llegar”, aseveró.

Una zona destrozada

A menos de 25 cuadras de lo que ocurre en el barrio El Triunfo, hace menos de dos semanas los vecinos de la zona de 10 de mayo, ya en Romero, cortaron la circulación sobre la 520 reclamando por lo mismo: bacheo y falta de asistencia y mantenimiento en el barrio, que comprende las manzanas que van desde 520 hasta 515 y desde 157 hasta 159.

De 520 hacia la zona de 514, después de la avenida 31, no se han registrado obras de planificación y ejecución por parte del Municipio y cada vez que llueve la circulación es un trastorno para los vecinos que habitan la zona de Hernández en el límite con Romero.