Por el fin de semana largo, se verá afectado el esquema de recolección de residuos

En el marco del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la comuna platense informó cómo funcionarán los servicios para hoy y mañana.

Según se precisó, en la jornada de hoy no habrá recolección de residuos de ningún tipo, por lo que se solicita no sacar la basura. Los servicios se retomarán mañana en todos sus turnos para residuos húmedos, pero no se hará la recolección de reciclables, de bolsa verde, ni de no habituales.

Por otro lado, se harán tareas de barrido en los centros comerciales de calle 8, 9 y 12, y en avenida 51 entre 2 y 6.

En cuanto al Estacionamiento Medido no será aplicado durante ninguna de las dos jornadas, aunque las áreas vinculadas a la Seguridad sí se están haciendo operativos de tránsito y de prevención en distintos puntos del partido.

En cuanto a la salud, se informó que los Centros de Atención Primaria (CAPS) mantienen las guardias de enfermería las 48 horas y que el SAME atiende emergencias a través del 107.

En otro orden, el Cementerio Municipal permanecerá abierto al público de 7:00 a 15:00, al igual que la administración.

En lo que respecta al transporte público de pasajeros, hoy funcionará con cronograma de feriados y el mañana lo hará con frecuencia de fin de semana.

Por otra parte, el Mercado Regional Mayorista hoy está abierto normalmente y mañana sábado cierra sus puertas, mientras que el Minorista opera de manera normal en ambas jornadas.

En referencia a los espacios recreativos municipales, la República de los Niños de Camino General Belgrano y 501 y el Parque Ecológico Municipal en Camino Centenario entre 426 y 460 están abiertos al público en su horario habitual.