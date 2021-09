Por la lluvia se suspendieron las clases en la Escuela n°34

Alumnos y docentes que trabajan en el sur de La Plata tuvieron que interrumpir una vez más sus tareas a causa de la lluvia, ya que el camino rural que conecta la localidad de Ignacio Correas (al sur de La Plata) con la Escuela número 34 quedó intransitable con las lluvias que se desataron durante la madrugada del martes.

De acuerdo a lo informado a diario Hoy, un grupo de padres renovó ayer el pedido al intendente Julio Garro para que a través de la actual gestión se pueda solucionar este problema, que dejó sin poder concurrir a clases a decenas de alumnos que viven en la zona sur de La Plata.

“Renovamos el pedido al intendente y pedimos la colaboración de la Municipalidad de La Plata y también de Magdalena. No pedimos que asfalten el camino, pero sí que lo puedan mejorar para que los días como hoy (por ayer) no haya que interrumpir las clases por no poder llegar a la escuela”, comentó Graciela, una de las madres que forma parte de un grupo de padres.

Estas personas no pierden la esperanza de que en algún momento se pueda pavimentar la continuidad de calle 708, que es la que conecta el pueblo con la escuela rural.

El camino también desemboca en la ruta 36, y desde esa misma ruta llegan a diario (o intentan hacerlo) personas que viven en las afueras de La Plata y que traen a sus hijos a educarse a la Escuela N°34.

La semana pasada, la imagen de una docente esperando para que alguien la lleve al lado del trayecto del camino lleno de barro tocó la sensibilidad de muchas personas, que ahora también esperan al menos una respuesta que encienda una luz de esperanza en la parte sur de La Plata.

Durante el fin de semana, especialmente los domingos a la mañana, este recorrido que los niños y docentes hacen para llegar a la escuela de campo, es realizado por decenas de ciclistas que salen también a recorrer las afueras de la ciudad y se animan a transitar por sectores alejados a la urbanización. Sin embargo, desde el invierno, la continuidad de calle 708 ha desmejorado a tal punto que ya no resulta una aventura divertida tratar de transitar este trayecto en el sur de La Plata.