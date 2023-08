Positivo movimiento turístico por el fin de semana largo

Con el fin de semana largo ya iniciado, producto de un nuevo aniversario del deceso de San Martín, muchas fueron las familias que optaron por salir de sus hogares para disfrutar unos días fuera. El hecho de que el fin de semana largo coincidiera con el festejo por el Día de la Niñez, que se celebra el día de hoy, fue otro de los motivos que en teoría ayudó al sector turístico. A pesar del enorme temporal que padeció la Provincia de Buenos Aires y, en particular, la región; desde el pasado viernes se pudo observar un interesante movimiento en las rutas bonaerenses. Si bien la Costa Atlántica es una opción que siempre es elegida por los turistas, para estas épocas los destinos del sur suelen llevarse todos los flashes. Aquellos destinos donde predomina la nieve y se pueden realizar actividades utilizando este recurso terminan siendo los preferidos por las familias. De esta manera, por ejemplo, Río Negro, Neuquén, o Tierra del Fuego vuelven a postularse como los lugares más elegidos para este fin de semana. Como se mencionó previamente, a pesar de las cancelaciones de los vuelos y las reprogramaciones por las condiciones climáticas, varios turistas viajaron para esta zona.

En lo que refiere a Mar del Plata, ciudad siempre elegida por los turistas sin importar la fecha del año, los organismos turísticos mencionaron que las reservas superan el 50%, a pesar de que las condiciones climáticas no son las mejores, dado que rige una alerta amarilla por fuertes vientos que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. De todas formas, estiman que las cifras finales no superarán a las del año pasado, que marcaron un récord en los últimos cinco años para este feriado. Mendoza es otra de las provincias que posiblemente esté llegando el 55% de la ocupación disponible, una cifra que terminó convenciendo al ámbito turístico de la región, entendiendo que para esta ocasión no hubo PreViaje y se da a muy poco tiempo de las vacaciones de invierno. Por otra parte, en Cataratas del Iguazú estiman que habrá una buena cantidad de turistas. Aunque hubo precipitaciones el día viernes y ayer temprano, las mismas se disiparon y se espera que tanto hoy como mañana no vuelva a caer agua en la zona.