Probar la vacuna a los 18 años

Valentina Elustondo tiene 18 años, y este 2020 había empezado a estudiar la carrera de Contador Público en la UBA. Sin embargo, la pandemia de coronavirus le arrebató esa primera vez, la del primer año universitario. Ahora, el destino la puso frente a la experiencia de otra primera vez: Valentina es una de las seleccionadas entre más de 15.000 voluntarios para probar el fármaco desarrollado por los laboratorios Pfizer y BioNTech.

Desde su Marcos Paz natal hasta el Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires, lugar donde se llevarán a cabo los ensayos, Valentina tiene algo así como unos 50 kilómetros.

Hacia allí estará viajando entre el 3 y el 4 de agosto para iniciar la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna que permitiría desarrollar un nivel de anticuerpos alto, tanto como el de los enfermos que se lograron recuperar.

“Me enteré gracias a mi hermana. En un principio, fue ella quien tuvo la iniciativa. Se anotó y nos contó a mis papás y a mí cómo iba a ser. Me dio curiosidad y decidí ser parte del voluntariado. Después también se anotó mi papá”, contó a Hoy Valentina.

La convocatoria superó la cantidad requerida para esta fase 3 del ensayo clínico. Entre los voluntarios convocados habrá médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud, personas jóvenes y adultos mayores. Según explicaron, solo un 50% de los voluntarios recibirá la vacuna, a la mitad restante le tocará placebo. Todos los voluntarios podrán abandonar el ensayo en cualquier etapa del proceso.

Valentina recordó que, cuando la notificaron desde el Hospital Militar, “me explicaron el procedimiento detalladamente. Y me dijeron que iban a ser entre cuatro y seis aplicaciones. La primera será la más extensa, de cuatro a seis horas, porque primero nos van a hacer estudios y evaluar antecedentes”.

“Me sorprendió mucho el llamado, porque no llamaron ni a mi papá ni a mi hermana. Me anoté el domingo y me llamaron el martes al mediodía”, concluyó.