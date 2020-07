Arte solidario: el proyecto “Olla” llega a un comedor de La Plata

A solo tres semanas de haber visto la luz, el proyecto solidario “Olla” ya recaudó unos 30.000 pesos para la compra de alimentos que son distribuidos en comedores del conurbano bonaerense, Córdoba y La Plata.

“Olla” es una tienda virtual donde reconocidos diseñadores gráficos e ilustradores pusieron sus obras a disposición. Lo recaudado de esas ventas se destina de manera íntegra a las comunidades más golpeadas por la pandemia y la crisis económica, aquellos que necesitan un plato de comida cada día.

“En mis noches de insomnio, que se incrementaron con la pandemia, me rebanaba los sesos pensando cómo hacer para ayudar ante la demanda de alimentos. Se me ocurrió hacer una tienda online con mis diseños y que el 100% del dinero vaya para la compra de alimentos, ahí pensé llamar a colegas que admiro y que tienen cierta convocatoria en redes porque cuanto más se venda, se traduce en más platos de comida”, dijo a diario Hoy el diseñador y docente Coco Cerrella, el impulsor del proyecto.

La logística y la compra de la comida queda a cargo de la asociación civil Ingeniería sin Fronteras Argentina, quienes trabajaron de cerca con los diferentes comedores que hoy reciben las donaciones. En La Plata, trabajan con el comedor comunitario Todos por una Sonrisa, del barrio Altos de San Lorenzo.

“La idea fue conectar todo: hay gente que tiene hambre y hay una organización en la que confío y sé que todo lo recaudado va a ir para quien lo necesita. Estos comedores fueron elegidos porque la asociación ya tenía una relación con ellos y sabía que ante esta situación necesitaban más alimentos. Además, si no estuvieran ellos yo no podría ir a todos estos lugares. Fue unir las partes entre ellos, los artistas y la plataforma”, marcó Coco.

De las redes, a la gente

En Instagram, @ollaarte, se pueden ver todos los diseños disponibles ya que una misma obra se puede plasmar en remeras, buzos, cuadros o almohadones. Algunos de los artistas que participan tienen larga trayectoria como Max Rompo, Ángela Corti, Laura Varsky, Tano Verón, Gastón Pacheco o Villy Villian.

“Hubo una respuesta inmediata, solo la primera semana recaudamos 10.000 pesos; en las tres que llevamos se mantuvo de esa manera la venta y fue increíble. Siento satisfacción por ver que algo que se me ocurrió en estas circunstancias se concretó. Doy clases en la cárcel de Devoto y ahí entendí la importancia de lo colectivo, eso se convirtió en un proyecto de vida para mí y no puedo dormir tranquilo si no hago nada. Creo que debemos sembrar esta idea de que solos no podemos salir adelante”, concluyó Coco.