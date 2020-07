¿Se contagia el coronavirus a través de la comida?

Un grupo de investigadores del Conicet elaboró un informe sobre el rol de los alimentos en la transmisión de coronavirus, frente a la necesidad de despejar las dudas de una problemática que fue puesta en debate desde el brote en el mercado de Wuhan.

El equipo, liderado por Carlos Van Gelderen, uno de los miembros directivos de la entidad, analizó distintos papers y ensayos científicos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre otros. El directivo dijo que el trabajo fue realizado desde una premisa: “Garantizar el funcionamiento y operatividad de la cadena de producción y suministro para llevar tranquilidad a los consumidores internos y externos”.

Fue así que se llegó a la conclusión de que la Covid-19 no es un problema de inocuidad alimentaria, sino de salud pública, ya que hasta el momento, no existen pruebas suficientes para afirmar que los alimentos pueden transmitir la enfermedad. “Aunque es necesario respetar y reforzar las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos; que los animales destinados a la producción de alimentos (bovinos, porcinos, aves y peces, entre otros) no son reservorios de SARS-CoV-2, y que la sobrevida de este nuevo virus en superficies no supera los 7 días”, señaló Van Gelderen.

Desde junio fueron analizadas por distintos organismos más de 200.000 muestras de alimentos importados en los puertos de China donde había Covid-19, y la totalidad de las muestras fueron negativas.