Protesta en el Hospital Moyano tras un hecho de violencia de un subdirector

Este lunes, se llevó a cabo protesta en el Hospital Moyano de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, tras conocerse un hecho de violencia de un subdirector. Dialogó con la Red 92 y Diario Hoy, Daniel Romano, delegado gremial.

En esta línea, lo catalogó como “gravísimo” porque “nosotros no avalamos ninguna agresión, ninguna violencia de género. Primero porque creemos que no tiene que existir. Segundo, estamos hablando de un psiquiatra, funcionario subdirector, es gravísimo. No lo vamos a avalar y corresponde desplazamiento. Pasó en febrero y recién ahora nos enteramos”, detalló

Por otra parte, “vamos a hacer desde Sutecba una asamblea y el abrazo simbólico es convocado por otras agrupaciones, nosotros no creemos que tenemos nada que abrazar. Son varios los temas a tratar”, detalló.

“Venimos en estado en alerta, desde hace ya 15 días atrás: paritarias, los compañeros por pandemia se jugaron la vida y fueron desafectados la gran mayoría, los sometieron a una evaluación y hasta inclusive tuvieron que hacerla en un lugar pequeño y sentados en el piso”, explicó.

“Nuestro planteo es que esa gente no tiene que quedar en la calle porque detrás de cada trabajador hay una familia. Segundo, si sirvieron para trabajar en la pandemia y poner el cuerpo, ¿por qué tiene ahora que dejarlos cesantes?”, se preguntó Romano.

Por último, otra problemática tiene que ver con una visita de “Desarrollo Urbano del Ejecutivo a querer intentar hacer una plaza, de lo cual nosotros nos oponemos. Estas son tierras donados para un neuropsiquiátrico, no vamos a permitir con el Borda de que usurpen para hacer una plaza. Tenemos una plaza a dos cuadras”, concluyó.