Prueban en la Argentina un tratamiento de prevención de Covid

La Fundación Huésped se encuentra reclutando voluntarios para llevar a cabo un ensayo clínico para evaluar si un tratamiento con dos drogas (emtricitabina y tenofovir alafenamida) puede servir como preventivo para evitar la infección por coronavirus en personal de salud.



“Se trata de suministrar una medicación profiláctica, la misma que se usa para tratamiento como prevención en VIH, porque se observó que estas drogas pueden tener efectos neutralizantes in vitro, es decir, en el laboratorio”, explicó el director de Investigaciones Clínicas de Huésped, Omar Sued.



De comprobarse la eficacia del tratamiento, “podría abarcar a aquel grupo ínfimo de personas que no desarrollan anticuerpos con una vacuna, o bien cubrir a la población más expuestas en contextos donde la vacuna no está disponible”, dijo Sued.



Con este objetivo, Huésped está reclutando personal de salud con un alto riesgo de exposición. “La idea es ofrecer al personal de salud durante tres meses tomar esta medicación, que ya tenemos comprobado que tiene pocos efectos adversos y es segura, y ver si en ese lapso de tiempo el grupo que toma la medicación tiene mayor, menor o igual infección en comparación con otro grupo de control que recibirá placebo”, concluyó Sued.