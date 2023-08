Puras mentiras puras: comunicaciones en crisis

Puras mentiras puras se plantea como un texto que gusta de aprovecharse de caracteres eclécticos, dispersos, dislocados, desperfectos, donde sus lógicas y semióticas se presentan en plataformas “caleidoscópicas”, no lineales, que invitan más a una lectura desautorizada por sobre las propias limitaciones que propone un único y gran lector modelo, y cuyo fin prioritario no es instalarse en los circuitos canónicos del sistema-mundo académico, político y editorial: “Lo que se da a quien se relee no es un sentido, sino una infidelidad, o mejor dicho: el sentido de una infidelidad”.

Esta obra se reduce a una serie de entradas, a modo de “píldoras” o textos de lectura inmediata (no solo escriturales), “ensayos críticos” y de (des)orientación para nuestros tiempos de “comunicaciones en crisis” que recoge —eso sí y como punto de éxodo— varios aspectos de la vida cotidiana, los hace suyos, los digiere “antropofágicamente” y los presenta como parte de las discusiones vitales de nuestros tiempos.