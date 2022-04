¿Qué opinan docentes y padres sobre sumar una hora de clases por día?

Ante la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación de sumar una hora más de clases para los estudiantes que cursan en la escuela primaria, comenzó a impactar la idea en las familias y docentes.

Si bien no es oficial, porque la reunión para definir su implementación se llevará adelante durante la jornada de este viernes, desde la cartera señalaron que esto representaría tener 38 días más de clase por año. La propuesta implica que el turno mañana pase de 7:00 a 12:00 o de 7.30 a 12.30, y el turno tarde lo haga de 13:00 a 18:00 o de 13:15 a 18:15. Diario Hoy consultó sus pareceres a docentes y familias con niños en edad de seis a 12 años, que son los que se verían alcanzados por esta iniciativa si llegara a aplicarse efectivamente.

“Esta medida para las escuelas primarias me parece que no va a ofrecer un aporte significativo a la educación de los alumnos, porque creo que debería mejorarse en calidad más que en cantidad. Agregar o no una hora al nivel educativo va a ser el mismo. A eso hay que sumar que los niños de primaria, al haber perdido el contacto con la institución durante un año y medio, están desacostumbrados a esa rutina. Va a generar que en lugar de estar enfocados estén cansados, y eso puede generar más trabas al proceso de enseñanza”, señaló Agustina, una docente que desempeña funciones en primaria.

Soledad, que tiene una niña en edad segundo grado señaló que, si bien “me parece una buena medida, esto generaría un problema de desorganización en la familia, sobre todo para los que tenemos más de un hijo en edad escolar, porque en mi caso van a distintos horarios”.

“Me parece una buena medida. Es para recuperar horas de clase después de tanto tiempo con virtualidad. Entiendo que será una complicación para las familias que ya tienen las rutinas organizadas, pero es una buena idea, es necesario reforzar en ese sentido”, señaló Laura, que trabaja como auxiliar en una escuela.

A su turno, Victoria recalcó estar de acuerdo con la propuesta, pero también señaló que sería importante “que los chicos tengan todos los días de clase que deben tener” porque “a veces falta la maestra por algún motivo y se suspenden. Deberían garantizar que si se ausenta la docente haya una suplente, y así poder sostener el ciclo lectivo”.

“Ojalá se implemente, me pareció buena idea. Los últimos dos años fueron complicados para los chicos, sobre todo los de primero y segundo grado, que es donde más atención necesitan. Vi algunas quejas, pero entiendo que siempre van a existir, apoyo la medida y ojalá se pueda sostener en el tiempo”, dijo Marcos, padre de un niño de tercer grado.