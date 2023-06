Qué recaudos tener para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono

Con la llegada de los primeros fríos, habituales para esta época del año, ya son varios los que decidieron prender las estufas o los artefactos de gas para mantener en una cálida temperatura el ambiente del hogar. Es por esto que, ante este contexto, especialistas brindaron una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de incidentes referidos al monóxido de carbono. Con un correcto uso, la mayoría de los accidentes por inhalación pueden ser evitados.

Como primera medida, es fundamental revisar los artefactos de gas. Para esto, es importante hacerlo con un gasista matriculado por las disposiciones legales y también obviamente para mayor seguridad. Asimismo, se debe estar pendiente a la llama, ya que si tiene color naranja es señal de peligro. Caso contrario, si la misma es azul, significa que está todo en regla. Otra de las recomendaciones para evitar intoxicaciones por el monóxido de carbono es mantener ventilados los ambientes calefaccionados. “Hay que asegurarse de que haya libre circulación de aire desde el exterior y que las rejillas de ventilación y los conductos de evacuación de los gases de combustión no tengan obstrucciones”, explican los especialistas. Tener las rejillas tapadas y no ventilar es una de las principales causas de intoxicación.

Es valioso destacar que el gas natural, operado de manera correcta, no implica ningún riesgo. De igual forma, el monóxido de carbono es altamente tóxico e imperceptible, por lo que se debe tener, como se mencionó previamente, serios recaudos. Algunos de los síntomas que se deben tener en cuenta por una posible intoxicación son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, lentitud muscular, fatiga, y también vértigo. En caso de padecer alguna de estas cuestiones, es necesario acudir de inmediato a un hospital, llamar al SAME o dirigirse a un centro asistencial que esté en comunicación con los centros toxicológicos de todo el país. A su vez, también ayuda retirarse del ambiente contaminado y respirar aire puro. Si uno detecta olor a gas en la casa, no debe encender ni apagar luces o artefactos eléctricos, ni prender mecheros, encendedores o velas. Sumado a esto, se debe inmediatamente cerrar la llave de paso de gas y abrir las puertas y ventanas, además de comunicarse telefónicamente con un gasista.