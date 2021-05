“Queremos pagar los impuestos, pero atan todo con alambre”

Las lluvias que se registraron en las últimas horas en toda la región agravaron los problemas que vienen teniendo los vecinos de La Plata con el sistema de cloacas y las anegaciones.

Mientras en la zona del barrio conocido como La Favela hubo mucha acumulación de agua y por momentos resultó muy difícil circular por la avenida 532 entre 15 y 19, en la zona Oeste platense los vecinos estallaron de bronca contra la gestión municipal.

Sobre la calle 55, a la vera de una de las derivaciones del Arroyo Pérez entre 144 y 145, el agua subió considerablemente y hasta hubo personas que reclamaron a los gritos la presencia del intendente en el lugar.

“No creo que se anime a venir acá pero por lo menos que mande al delegado, al que no le conocemos la cara”, expresó Luis, uno de los históricos vecinos del barrio conocido como Fonavi, en donde viven muchas familias que en algún momento pasaron por la Fuerza.

Rita, sin embargo, se mostró indignada mostrando el número de reclamos ante este diario, porque ABSA (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima) no aporta soluciones a los desbordes cloacales que abarcan la calle 55 desde 144 hasta 146 incluso.

“Cada vez que llueve es un calvario. En el último cumpleaños de mi hija tuvimos que poner a los chicos todos arriba de una cama porque no se podía estar de cómo salía el agua con desechos para afuera”, expresó ante este multimedio. “Las pocas veces que vienen es pan para hoy y hambre para mañana. El 20 de marzo fue mi cumpleaños y me levanté con la casa llena de excrementos. Eso me pasó el día de mi cumpleaños justo. Cuando abrí la puerta de la cocina fue peor. Tuve que terminar abriendo la puerta de la calle para que pueda salir el agua y que se termine de desagotar el lugar”, expresó la vecina.

Contratan albañiles

El grupo de vecinos que se juntó ayer con el diario Hoy mostró el pedido que se le elevó al intendente Julio Garro. Allí se menciona que ellos mismos tuvieron que contratar albañiles para poder hacer desagotes “caseros” sobre las veredas de las casas.

“Nos piden que nos cuidemos de la pandemia, pero el agua con caca que circula por acá hace que la vida sea indecente. Siempre que hay elecciones, uno o dos meses antes, vienen y prometen. Nosotros somos apolíticos, pero queremos que nos solucionen los problemas. Le pedimos al intendente que salga del Country y que venga a los barrios; si no, que cambie al delegado. Cada vez que llamamos a ABSA nos dicen que no nos pueden tomar el reclamo. Nosotros queremos pagar los impuestos, pero que hagan las cosas bien, no que aten todo con alambre”, explicó.