“Queremos una hipoteca justa”

En plena crisis económica, la agrupación Hipotecados UVA continúa batallando por una política que pueda brindar una solución para los argentinos que tomaron créditos UVA con el fin de comprar una vivienda.

En julio del 2017, Fernanda, una vecina platense, accedió a uno de esos créditos para adquirir su primera casa. Banco Provincia le prestó 1.629.100 pesos y ahora, después de haber pagado 36 cuotas, debe 4.317.285 pesos. La primera cuota fue de 11.584 pesos, y la última, de 31.651. Con diferentes montos, la situación se repite en cada persona que apostó a un sueño, el de la casa propia.

Esta semana, referentes de Hipotecados UVA se reunieron virtualmente con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, y el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini, para dialogar sobre la realidad de los endeudados, en el marco de la situación derivada de del nuevo coronavirus.

En el encuentro, los portavoces de los hipotecados demandaron una salida al sistema UVA y plantearon la necesidad de que haya un esfuerzo compartido entre las entidades bancarias y las familias. Asimismo, destacaron la importancia de extender el DNU 319/2020, que dispuso el congelamiento de las cuotas y la suspensión de las ejecuciones por 6 meses, y las medidas del Banco Central dictadas durante la emergencia.

“Entendemos la pandemia, el problema de la deuda externa y la situación del país, pero, así como todo está muy complicado, nosotros estamos sobreendeudados y necesitamos que los bancos ganen un poco menos. Queremos confiar en que este Gobierno va a encontrar una solución”, afirmó a diario Hoy Paola Gutiérrez, una de las representantes del grupo de Hipotecados UVA.

En la reunión con los funcionarios, los integrantes del colectivo dejaron en claro la necesidad de terminar con la indexación. En este sentido, Gutiérrez explicó: “El capital no para de crecer, y si bien, hoy, las cuotas están congeladas, la UVA no. Entonces, el crecimiento del capital es terrible. Este crédito no tiene un tope y por eso, pedimos salir de la indexación. Queremos tener una hipoteca justa, un crédito que se pueda pagar. El nivel de sobreendeudamiento que llevamos en estos tres años es impresionante”.

En última instancia, la vocera de los hipotecados precisó: “Esto fue una política pública de acceso a la vivienda para la clase media. Entonces, necesitamos que se la reconozca como tal. Creemos que este Gobierno está teniéndolo en cuenta y necesitamos abordarlo en una mesa de trabajo. Esto no es una cuestión entre privados. El Estado es Estado más allá de quien lo administre”.