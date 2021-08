Raverta: “Queremos reconocer el trabajo de años de las madres”

Ahora, las mujeres de todo el país que hayan sido madres y tengan edad para jubilarse podrán iniciar ante la Anses el trámite para que se les reconozca hasta tres años de trabajo formal por cada hijo o hija, y así completar los años de aportes necesarios para jubilarse.

Según cálculos del organismo, permitiría a unas 155.000 mujeres acceder a una jubilación en los próximos meses. Para acceder al inicio del trámite es necesario solicitar un turno para concurrir a una oficina de la Anses a través de la web del organismo.

Ante la dificultad que esto puede presentar ya que muchas personas no tienen acceso a internet o no saben cómo hacerlo, nos comunicamos con el abogado Diego Pablo Guzmán (M.F.T. 202 F.7), quien ayuda a realizar estos trámites de manera gratuita.

“Trabajamos en el Consultorio Jurídico Gratuito de Los Hornos, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la UNLP. Hay muchos casos que la gente no sabe dónde iniciar el trámite, qué necesitan, o algunos tenían una idea pero a veces no iniciaban porque la atención de Anses no es la mejor. Lo que sí se evidencia en todos los casos es la cantidad de personas que trabajó toda su vida pero tenía pocos o ningún año de aporte, ya que su trabajo era no registrado o le decían que le estaban haciendo los aportes pero la persona después se enteraba que no era así. La gente tiene poca información porque no siempre el Estado se acerca a esos barrios de la periferia de La Plata y mucha gente tiene vergüenza de, por ejemplo, tener que viajar al centro a alguna dependencia estatal para averiguar o directamente no tiene los medios económicos para viajar entonces no hacen nada”, afirmó el letrado, que realiza este trabajo ad honorem.

En la actualidad, más del 90% de los argentinos en edad de jubilarse tienen cobertura previsional -unos 6,8 millones de jubilados o pensionados- pero un porcentaje significativo de quienes no están cubiertos son mujeres que trabajaron en relación de dependencia en distintos momentos de su vida pero que no llegan a completar los 30 años requeridos y que, además, han sido madres.

Fernanda Raverta, directora ejecutiva de Anses, afirma: “Queremos reconocer el trabajo de las mujeres que dedicaron años de su vida a cuidar de sus hijos, y que ese tiempo esté incluido dentro de los 30 años que hay que completar de aportes para jubilarse. Esto tiene que ver con reparar hacia atrás”. “La forma en la que se presenta el mercado formal de trabajo en la Argentina no garantiza los 30 años de aportes y aún más de manera desigual para varones y mujeres”, asegura la funcionaria.

Sobre el mismo tema y para profundizar, agrega que “la pandemia echó luz sobre el trabajo que se hace dentro de nuestras casas que, en el 77% de los casos, está a cargo de las mujeres que, en promedio, dedican 6,4 horas al día a estos trabajos, casi una jornada laboral en llevar adelante tareas domésticas y de cuidado”.

Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno nacional le reconocerá 1 año de aportes por hijo, 2 años en el caso de que fuera adoptado o que tuviera una discapacidad y 3 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses, a todas las argentinas que hayan sido madres. Ante cualquier duda, la Anses explica este trámite de manera sencilla en su web.