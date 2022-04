Realizarán sentada en el colegio Vergara por las pésimas condiciones edilicias y peligro de derrumbe

Un alumno de la Escuela Secundaria N° 14 "Carlos N. Vergara", ubicada en 4 y 35 de La Plata, se comunicó con Diario Hoy para informar que a primera hora de la mañana del próximo 20 de abril se realizará una sentada en reclamo de mejoramiento de las condiciones edilicias.

Según comentó, “seis cursos están dando clases en lugares inapropiados, como el laboratorio, la cocina, el hall de la entrada y el gimnasio. También la sala de audio-visión está siendo usada como Preceptoría, porque una parte del segundo piso está cerrada ya que está en peligro de derrumbe”.

Asimismo, detalló que “los dos baños de los cuatro que tenemos no son usados por que no están en condiciones y los baños que están siendo usados están en malas condiciones. Los estudiantes que estudiaban en el gimnasio están en virtualidad, ya que éste no puede ser ocupado”.

A todo esto, se suman hechos de inseguridad: “También queríamos informar el poco interés en nosotros, ya que entran alumnos que no pertenecen al colegio con armas blancas”, denunció el alumno.