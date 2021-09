Reclamo, manifestaciones y compás de espera para validar certificados

Una sensación de vacío y estafa invade a decenas de estudiantes de la carrera de Enfermería y Radiología que estudiaron y pagaron sus estudios en el Instituto Superior Biomédico, y por diferentes razones hasta la fecha no han podido validar sus certificados, acreditar que han egresado y están habilitados para ejercer la profesión.

“Somos alumnos y exalumnos del Instituto Superior Biomédico. En mi caso particular me quise cambiar y me pide el certificado digital como que cursé primer año. Pero como el Instituto tiene problemas legales no me lo quieren firmar para justiciar que yo cursé primer año y así poder cambiarme y seguir estudiando en otro lado”, expresó Jéssica González, quien ayer se manifestó en la zona de 61 y 17.

El reclamo contempla la inquietud de los estudiantes, pero también de egresados que no tienen forma de obtener la documentación que acredite que están capacitados para ejercer la profesión de enfermeros y otras especialidades.

“Hay muchas personas que todavía siguen cursando, pero otras personas más grandes que ya terminaron la carrera hace algunos años y tampoco pudieron acceder a su documentación”, siguió relatando González.

Debido a un conflicto que se judicializó con las autoridades del mencionado Instituto, los alumnos y algunos egresados de las carreras que se dictan en este lugar han sido seriamente afectados, ya que entre la pandemia y la falta de respuestas vienen perdiendo mucho tiempo sin poder resolver la legalidad de sus estudios.

“En mi caso lo que pretendo es que me reconozcan el primer año cursado, para poder seguir cursando y estudiando en otro lugar”, confesó González.

Los manifestantes buscaron ser recibidos por autoridades de la Dipregep, dirección que regula y supervisa las acciones de los institutos de enseñanza privada de la provincia de Buenos Aires, ya que les resulta imposible eludir el sentimiento de estafa.

Según se supo, dos representantes de este grupo lograron ser atendidos en las últimas horas y se abrió un compás de espera para conocer una respuesta final sobre el futuro de los años cursados que por el momento no están registrados en un certificado que cuente con el aval de la autoridad competente.

De acuerdo a lo informado por uno de los integrantes del grupo de manifestantes, no se descarta que hoy mismo pueda realizarse otra manifestación en la zona de 3 y 45, donde hace menos de un mes se prendieron fuego neumáticos y se cortó la circulación.

Otro grupo de personas, que también formó parte del reclamo que se generó en las últimas horas, sostiene que lo más conveniente sería esperar por la respuesta de la Dipregep. “Nos dijeron que el plazo es de una semana y nos pidieron que esperemos”, explicaron ante diario Hoy.