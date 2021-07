Retiran de la venta miles de alimentos

A fines de agosto de 2020, las autoridades belgas detectaron altas concentraciones de óxido de etileno en varios lotes de semillas de sésamo importados desde la India. Desde entonces, se lo ha reportado en más de siete mil productos del mercado europeo, como panes, helados y hasta hummus. El óxido de etileno es un compuesto utilizado como agente para fumigación y esterilización que, a su vez, posee actividad cancerígena. “Se utiliza como agente esterilizante, porque es capaz de eliminar microorganismos al dañar su ADN”, dicen los expertos. “Y eso es precisamente lo que lo hace peligroso para la salud”, agregan.

El sistema europeo de alertas alimentarias (Rapid Alert System for Food and Feed-Rasff) ha emitido 38 alertas procedentes de 24 de sus estados miembros. Se trata de una situación anómala, dado el número de notificaciones y de productos afectados, que por su magnitud recuerda al incidente registrado en el verano de 2017, cuando se retiraron millones de huevos del mercado debido a la presencia de un pesticida no permitido llamado fipronil.