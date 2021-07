Nueva protesta de trabajadores de Garbarino

Este lunes, nuevamente los trabajadores despedidos de Garbarino realizaron una protesta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de su situación laboral, exigiendo sueldos adeudados y aguinaldos.

“Estamos sin cobrar hace tres meses el salario, estamos sin obra social, estamos actualmente con los locales cerrados o la mayoría, salvo algunos más selectivos; el resto están todos cerrados, no tuvimos ninguna explicación del cierre, ni qué va a pasar con nosotros”, detalló una trabajadora.

“Presentamos un petitorio que todavía no tiene respuestas, nos dijeron que van a hacer una audiencia el día miércoles donde nos van a firmar el pago de los salarios, pero que más de eso no pueden hacer” desde el Ministerio de Trabajo, agregó la entrevistada.

“Hoy en día no tenemos una cara de la empresa para que nos dé una respuesta, la situación es cada vez más crítica, más caótica, el vaciamiento del último año de la empresa fue devastador. Esta crisis no es por la pandemia, no es por la caída de ventas de electrométricos, sino por el vaciamiento de la empresa”, concluyó otro de los trabajadores.