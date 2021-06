Corte y reclamo por despidos en Ringuelet

Este miércoles, empleados de Saneamiento S.A. reclamaron por el despido de tres trabajadores y realizaron, en consecuencia, un completo corte y reclamo en 13 entre 520 y 517.

“Lo que estamos haciendo es un reclamo de compañeros despedidos que son arbitrarios, son despedidos por una decisión que está mal tomada, no hubo ninguna respuesta, vino gente que dice que representa al movimiento obrero a pedir una oficina y no pensé en los compañeros”, explicaron.

“Tenemos el cien por ciento de los compañeros acá en la puerta, no hay uno que no haya faltado a la medida, entonces los compañeros están eligiendo una línea y me parece que hay que respetar la decisión de la base, lo que pasa que acá no respetan la decisión de la base”, agregaron.

“La empresa se encuentra paralizada, acá echaron a tres compañeros, nosotros hicimos una asamblea días atrás y habíamos tomado una decisión: el día que toquen a un compañero íbamos a tomar medidas, estamos esperando que tomen una decisión, los dueños de la empresa se comunicaron y están evaluando la respuesta”, detalló el entrevistado.