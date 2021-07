Empleados de Garbarino reclaman por el pago de sueldos frente a las oficinas de la empresa

Esta mañana, trabajadores de la empresa Garbarino se movilizaron por la 9 de Julio hasta diagonal Norte, Ciudad de Buenos Aires, donde encararon hacia Plaza de Mayo y pasaron por una de las sucursales de la firma.

En diálogo con Red 92 y diario Hoy, manifestantes explicaron que "hace un año Carlos Rosales adquirió la empresa y paga los sueldos en cuotas". También sumaron a la lista de reclamos que "nos deben tres meses de sueldo, aguinaldo y el bono de fin de año".

"Cerraron casi todos los locales del país", añadieron. Además, remarcaron que no conocen a los nuevos directivos: "No es la única movilización, hemos hecho muchas denuncias y marchas pero no tenemos respuestas por parte de la empresa".