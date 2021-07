Junio se fue con reclamos, protestas y cortes en toda la región

Un grupo de vecinos del barrio El Rincón cortó la circulación para reclamar a las autoridades municipales ayer al mediodía, en 12 entre 51 y 53, por la cesión de un terreno donde se había prometido realizar una salita de primeros auxilios.



“Fue una promesa de campaña inconclusa”, contó una de las manifestantes, que llegó hasta el Municipio de La Plata luego de encabezar varias protestas en la zona de 426 y camino General Belgrano por el mismo tema.



La circulación estuvo interrumpida por más de dos horas y hubo fuertes reproches al intendente Julio Garro por la falta de presencia de autoridades municipales en la zona de Villa Elisa y Arturo Seguí.



El terreno de la discordia está pegado a una iglesia, y desde la comuna se impulsa la idea de que el templo pueda extenderse y poner allí una oficina de Cáritas. Sin embargo los vecinos consideran que debe levantarse una salita de primeros auxilios y por ese motivo cortaron la circulación frente a la Municipalidad.



En otro punto de La Plata, en este caso en Barrio Hipódromo, varias personas siguen denunciando la falta de conectividad, y aseguran que siguen pagando la factura de la empresa Telefónica desde el mes de marzo.



“Yo tengo un negocio familiar arreglando televisores en mi casa. La clientela que me hice me ubica al teléfono fijo siempre. Hace muchos años que es así. Hace tres meses que no podemos contactarnos”, remarcó Adolfo, un hombre de 65 años que sigue trabajando desde su casa en tiempos de pandemia.



Sobre este mismo tema también se expresaron los vecinos del sur de la ciudad de La Plata. Concretamente, en calle 4 entre 615 y 616, en una zona conocida como barrio Frisón, dentro del mismo Barrio Aeropuerto. Allí, el frentista Julio Guiñazú impulsó un reclamo al Municipio por la implementación de luminarias. Pero también se denunciaron problemas con los cables de teléfono que se vieron perjudicados cuando se cayó un enorme poste de luz que terminó afectando todo el tendido eléctrico. “No vienen a reponer los cables, a pesar de que lo hemos reclamado”, comentaron en el lugar.



En cambio, admitieron que tras una publicación que realizó diario Hoy hace tres semanas, se limpió y cortó el pasto en un terreno próximo al destacamento del Barrio Aeropuerto en la zona de 4 y 613, donde solían verse ratas por el estado de abandono.



Así, junio se fue con muchos reclamos por parte de los vecinos de distintos barrios de La Plata que se hicieron notar en la fría jornada del miércoles en la capital provincial.