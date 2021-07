Aseguran que se recuperó el nivel de consultas médicas

Sin dudas, la pandemia afectó considerablemente la vida de las personas durante el año pasado. La postergación de compromisos, debido a la necesidad existente de quedarse en casa para cuidar a propios y extraños, implicó también la cancelación de turnos y consultas médicas. Esto trajo aparejada una situación bastante compleja, que luego generó un importante cuello de botella. Actualmente el contexto mejoró considerablemente y aseguran que se logró recuperar el nivel de consultas que existía previo a la pandemia. En diálogo con diario Hoy, el cardiólogo platense Daniel Marelli explicó: “Hoy en día la cantidad de gente que acude al médico es la misma que siempre.

En el transcurso de todo este año esto se regularizó y toda la gente que acudía al médico ya sigue yendo como siempre”. Así y todo, debido a los protocolos, sigue siendo bastante conflictivo llevar a cabo un estudio hoy en día dada la demora en los turnos.

“Se están dando todavía turnos muy extensos, un chequeo que se inicia en un mes tarda un par de meses en finalizar. Queremos que se respete el distanciamiento y no queremos que se junte la gente y hay que higienizar entre pacientes, todo lleva más tiempo”, detalló Marelli.



En relación a la experiencia que atravesó durante el 2020, recordó: “El año pasado, cuando se decretó el aislamiento inmediatamente fueron los mismos pacientes los que cancelaron los turnos que tenían programados. Esto ocurrió en todas las clínicas y consultorios. Nos quedamos haciendo guardias entre los médicos del lugar para hacer recetas y atender urgencias.

Tratamos de ir retomando con el correr del tiempo, pero la gente no acudía a los consultorios. Muchas de las cosas que se podían evacuar remotamente se hacían así, pero toda la medicina no se puede hacer así. Es imprescindible el contacto entre el médico y el paciente”. A su vez, señaló que fue en septiembre cuando comenzó a verse un incremento en las consultas médicas: “La gente se empezó a animar a salir para ir a los consultorios desde septiembre en adelante. Ahí se produjo un fenómeno, un porcentaje de las personas empezó a querer venir a consultar porque hacía mucho tiempo que no venía y se nos generó un cuello de botella porque a la vez teníamos que cuidar el distanciamiento dentro de los consultorios y no podíamos dar muchos turnos para proteger a los pacientes y a nosotros”.



En torno a las consecuencias negativas que trajo esta situación, el cardiólogo cerró: “El médico puede corregir y anticipar muchas complicaciones y al no acudir generó en algunas personas complicaciones o evoluciones malas en sus enfermedades de base. La gente tenía miedo de ir al consultorio e incluso algunos sintiéndose mal prefirieron no ir. Es imprescindible hacerlo”.