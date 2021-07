Sin servicio de internet desde el último jueves en Villa Elvira

Vecinos de Villa Elvira, más precisamente de calle 10 entre 82 y 85, reclaman que desde el pasado jueves por la mañana, muy temprano, no tienen el servicio de internet de la empresa Movistar.

“Es angustiante no saber cuándo repararán el servicio porque una vez hecho el reclamo, te cortan y no tenés opción a volver a reclamar”, explicó a la Red 92 y Diario Hoy, Marta Romero.

“Al hacer el reclamo no se nos informó que es un desperfecto masivo, no sé en qué encuadra esa definición. Pero una vez hecho el reclamo no te atienden más, aún llamando de otro número de teléfono, cuando ponés el número por el cual solicitás el reclamo, automáticamente el contestador dice que están evaluando el pedido”, se quejó la mujer.

Por último, la vecina de Villa Elvira concluyó con su descargo: “En mi caso particular tengo Movistar fibra óptica y por ende tampoco puedo usar el teléfono de línea”.