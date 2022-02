Robledo Puch cumple 50 años preso

Carlos Eduardo Robledo Puch, uno de los asesinos seriales más famosos del país, cumple este viernes 4 de febrero de 2022, 50 años tras las rejas, siendo así el preso que más años estuvo detenido en la Argentina.

El Ángel de la Muerte, apodo que se ganó en los medios de comunicación, fue detenido y condenado a prisión perpetua con tan solo 20 años de edad, tras asesinar a once víctimas en menos de once meses, entre 1971 y 1972. Hoy está detenido en la cárcel de Olmos, en un régimen semiabierto.

Tras cumplir medio siglo en prisión, sus abogados defensores Diego Martin Dousdebes y Martín Carlos Ebra pidieron nuevamente la libertad condicional para Robledo Puch, confiando en su otorgamiento debido a que la pena ya está agotada.

“Está débil, no podría causar daño a nadie. Me dijo algo que me conmovió: ‘Quiero morir en libertad’. Nosotros vamos por dos pedidos. La libertad definitiva y el arresto domiciliario, como alternativas, especialmente porque al estar tanto tiempo encerrado su choque con la realidad y sumado su estado psíquico imponen una medida progresiva en la que se vaya monitoreando como se adapta al medio en libertad. Lo que sí estoy convencido, no puede estar más preso”, contó el abogado.

La carrera delictiva del "Ángel de la Muerte" incluye 10 homicidios calificados y uno simple, una tentativa de homicidio y 17 robos. Además fue cómplice de una violación, de una tentativa de violación, de un abuso deshonesto, dos secuestros y dos hurtos.