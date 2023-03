Romero: más de un mes con una pérdida de agua

Continúa el calor agobiante en la ciudad y con él los problemas con el servicio de agua. Cada vez son más las quejas por parte de los frentistas, por su escasez en algunos barrios y otras por las filtraciones como consecuencia de caños rotos.

Tal es el caso de los vecinos de San Carlos, precisamente en la calle 530 entre 154 y 155, donde una pérdida hace que durante la jornada se pierdan litros y litros de agua desde hace ya 30 días.

De acuerdo a lo que comentaron los frentistas de la zona el problema surge en una casa que está en construcción y no está habitada todavía. Sale de la parte de adelante y circula por todo el barrio.

Llevan más de diez reclamos hechos y la empresa ABSA no les da ninguna respuesta, ni soluciones. “Hace más de un mes que estamos así, la calle de ingreso al barrio por 155 está inundada, no se puede circular. Es una locura, hay gente que no tiene y acá cuánta agua potable que se está perdiendo. Es un sacrilegio perderla de esta manera”, explicó una de las damnificadas que pasa a diario por ahí.

Por otra parte, en la zona de la Facultad de Informática continúan con la laguna que se genera en la esquina donde pasan los autos. “Hace un año o año y medio que está así. Y hay mucha gente que se cae por la gran cantidad de agua. Nunca vimos ninguna autoridad para poder solucionarlo”, comentó una vecina.