Se agudiza el conflicto entre trabajadores y vendedores con la Municipalidad de La Plata

Este jueves, volvieron a cortar calle 7 los trabajadores y vendedores ambulantes y se agudiza el conflicto con las autoridades municipales que conduce el intendente Julio Garro. Acusan represión y abuso.

“Con una mano en el corazón, necesitamos que se ponga un minuto a pensar, somos ciudadanos, nosotros lo único que pedimos es que nos escuchen, que nos den una explicación, pedimos trabajar, no generamos daño alguno, con el protocolo que pide, ayudamos a otra persona con nuestra venta de ropa usada”, explicó una manifestante.

“Soy de City Bell, soy vecina de usted, no me gusta hacer esto que estamos haciendo, pregunte a los delegados ¿para qué trabaje en la gestión esta anterior? Para que usted hoy me mande a hostigar, pregunte, asesórese, no es por un voto, no estamos haciendo política, no lo elegí para que hoy usted me haga sentir el abuso que me hace sentir día a día señor Julio Garro”, agregó.

Por otra parte, otro de los manifestantes presentes en calle 7 concluyó: “Acá nadie toma, no robamos, no estamos molestando a la gente, nada, solo vendemos nada más”.