Fue a buscar donaciones, pero le dieron alimentos con gusanos

Marcela Silva vive en su modesta casa de Villa Argüello. Desde allí todos los días trata de sobrevivir como tantas otras vecinas de la región.



En el comienzo de esta semana se acercó a un templo que está en 64 entre 5 y 6 a buscar donaciones y ropa de abrigo para soportar las frías jornadas que se están sintiendo en pleno otoño en la región.

Sin embargo, al llegar a su casa se encontró con una sorpresa. “Les pedí ropa de abrigo y me dieron una frazada vieja que tenía olor a humedad. La tuve que poner a lavar. Pero lo peor fue el paquete de fideos y arroz: estaban comidos con las marcas de los dientes de ratones”, comentó la mujer, quien mostró ante las cámaras de este multimedio el paquete abierto.



Esta vecina de la región vive en calle 9 (ex 66) entre 132 y 133, de Villa Argüello. Al llegar diario Hoy al lugar, mostró la frazada extendida en el tendedero de la casa y la bolsa de alimentos abierta.

“Si van a hacer donaciones, por lo menos que no entreguen alimentos con gusanos, como los que tuve que sacar del paquete”, se quejó.