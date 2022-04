Se eligieron nuevos decanos y no hubo quorum en la Facultad de Ciencias Médicas

Tras completarse el proceso electoral en el que se definieron los nuevos representantes de los diferentes claustros, las facultades de la UNLP siguen con la renovación de decanos para el período 2022-2026.

La incertidumbre, como anticipó este multimedio en la jornada de ayer, estuvo en la Facultad de Ciencias Médicas, donde en el primer llamado para la elección del decano el Consejo Directivo no logró el quorum.

“Se está dando cumplimiento a lo que establece el estatuto de la universidad en cada uno de sus articulados. Estamos en un cuarto intermedio de 48 horas. Estaba previsto que esto ocurriera”, le dijo ayer por la mañana al móvil de diario Hoy y Red 92 Juan Ángel Basualdo Farjat, actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas y quien aspira a mantener el cargo.

La elección prevé un primer llamado para el cual tienen que estar los 16 integrantes del consejo académico: los siete profesores, un representante no docente, los cinco estudiantes y tres graduados. Si no se llega al quorum se debe llamar a una segunda reunión 48 horas después, donde tienen que estar todos los claustros sentados. Si eso no ocurre habrá una tercera reunión donde se reúne el Consejo con una mayoría simple de sus integrantes.

En diálogo con este multimedio, An­drés Echazarreta se refirió a la cancelación de la elección. “Acá hay una gestión que es la que ha llevado los últimos cuatro años el doctor Basualdo junto con otros integrantes de esa gestión. Si bien tuvo la pandemia, un tema muy difícil para todos, en el último año no generó las alternativas de presencialidad, una facultad más abierta, alternativas para que los estudiantes puedan tener mayor contacto con las cátedras”, manifestó.

“Estamos en una situación complicada con una facultad que tiene mucho más estudiantes de los que tenía. Entonces tiene que dar respuestas a esta situación. Para ser reelecto necesita 11 votos, dos tercios del consejo directivo. Él tiene siete, que son de una lista única que se presentó en profesores (que no se llegó a presentar una lista de oposición) y está necesitando varios votos más”, sostuvo Echazarreta de la agrupación Convergencia Universitaria que fue la que ganó las elecciones de graduados.

“Nosotros planteamos que haya diálogo, que se defina si se va a vota o no la reelección y, en el caso de que nos sentemos el miércoles o cuando corresponda, si Basualdo no es reelegido, abrir un cuarto intermedio para que todos los claustros podamos debatir cuál es la mejor alternativa para seguir con una facultad que va a requerir de todos sus claustros para poder encaminarse”, concluyó.

Otras facultades

Con consenso unánime y en una emotiva sesión del Consejo Directivo, Gabriel Lazo fue reelegido en la Facultad de Odontología.

En comunicación con diario Hoy, Lazo, con una amplia trayectoria como profesional en la comunidad de la unidad académica de avenida 60 y 120, remarcó: “Estoy muy feliz. Fue un lujo la cantidad de gente que había. Yo no prometo nada, sino que lo que hago son acciones; por eso la facultad está así, siempre creciendo. Con esta oportunidad que me dan voy a continuar el camino del progreso y haciendo una facultad al servicio de la comunidad. Estamos tratando de seguir con la presencialidad absoluta, seguir con esto y con el hospital odontológico abierto para todos”.

En tanto, también fue reelecto por unanimidad Marcelo Pecoraro para seguir al frente de la Facultad de Ciencias Veterinarias; y, por la tarde, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas decidió que Eduardo De Giusti continúe al frente de la casa de estudios de calle 6 entre 47 y 48.

Según el artículo 81° del Estatuto de la UNLP, el decano durará cuatro años en sus funciones, deberá ser argentino, tener más de 30 años de edad y ser o haber sido profesor ordinario o extraordinario de la Facultad.

Con el aval de 13 consejeros directivos y tres votos en blanco, la doctora en Astronomía, Amalia Meza, fue electa como nueva decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. La elección se desarrolló en una sesión extraordinaria, donde participaron más de 70 personas, entre consejeros docentes, no docentes, graduados y estudiantes. La votación contó con el apoyo de 13 representantes del Consejo Directivo.

Cabe recordar que la designación de decanos para las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata comenzó la semana pasada con la Facultad de Ingeniería, donde se eligió al actual vicepresidente del Área Institucional de la UNLP, Marcos Actis, para ocupar el puesto. En Informática, en tanto, con el apoyo de todos los claustros, Marcelo Naiouf fue elegido para ocupar el cargo por los próximos cuatro años.