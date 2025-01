El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires informó que se encuentra abierta la inscripción al 1° Concurso Bonaerense de Stand up Científico, organizado por el Programa Bonaerense de Artes Escénicas y Cultura Científica, junto a la Dirección de Promoción de la Cultura Científica de la Universidad Nacional de La Plata y UNLP TV. Así, se confirmó que la recepción de las propuestas, donde se solicita la adjunción de un enlace que contenga un video inédito horizontal no mayor a tres minutos de duración, será el 28 de febrero inclusive.

Desde la cartera cultural provincial indicaron al respecto: “El primer Concurso Bonaerense de Stand Up Científico abre la posibilidad de que personas de toda la Provincia, relacionadas con diversas tareas científicas, puedan pensar y producir material de promoción de la cultura científica en clave de humor, que apunten a la democratización del conocimiento de manera situada y en relación con las artes”. De esta manera, vale aclarar que el concurso es abierto a estudiantes o graduados de carreras científicas de todas las ramas, con nacimiento o residencia en la provincia de Buenos Aires, que no se dediquen al stand up científico de manera profesional. Bajo este contexto, los inscriptos deberán presentar contenidos sobre algún conocimiento científico específico, así como también que traten temas vinculados con la carrera académica, la historia de las ciencias, los vínculos ciencias y sociedades, la desmitificación del trabajo científico y la diversidad de formas de hacer ciencia, sea cual sea la rama del conocimiento.

Las autoridades remarcaron que este programa lleva realizadas acciones desde el año 2022, con actividades como “Teatro por más niñas, mujeres y diversidades en la ciencia”, en agosto de 2022 en el Teatro Argentino, y “Festival Karumbeando” en diciembre de 2022. Además, en municipios como La Plata, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Quilmes y San Martín, se realizaron talleres de stand up científico, danza y cultura científica, y acciones territoriales de arte y ciencia.