Se enfrentan dueños de locales y vendedores ambulantes en CABA

Vendedores ambulantes realizaron una nueva protesta con batucada en las inmediaciones de la plaza Once. Fue en rechazo de los “constantes ataques y mensajes difamatorios” que, según denunciaron, reciben de “parte de la prensa, vecinos y comerciantes” de la zona.

Además, se ubicaron en el lugar vecinos y comerciantes de Once separados por un cordón de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Estos grupos reclamaron “veredas libres”, “basta de corrupción y violencia” y la “expulsión de los manteros” de las calles de ese populoso barrio.

Con bombos y banderas, ambas protestas se congregaron en la equina de la calle Bartolomé Mitre y la avenida Pueyrredón, donde se realizó un corte parcial de tránsito vehicular, que afectó seriamente a los automovilistas.

“Seguimos movilizados y en la lucha para hacer frente a los constantes ataques y mensajes difamatorios que recibimos permanentemente los vendedores ambulantes”, dijo la titular de la Asociación de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), Luzmery Villanueva. “Estamos en permanente estado de movilización contra todas las mentiras y difamaciones de distintos sectores, por todo lo que se salen a decir contra los trabajadores que pertenecemos a la economía popular. Afirman que somos mafia, que no somos trabajadores, que no tenemos ningún derecho a luchar. Son de las tantas infamias y mentiras que se dicen”, prosiguió.

En ese sentido, Villanueva recordó que la protesta “sirvió para seguir reclamando a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la constitución de una mesa de diálogo para que nuestro trabajo sea regularizado de una vez por todas”.

Los vendedores ambulantes nucleados en VAIO se organizan en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Javier, un mantero del barrio de La Boca dijo: “Nosotros no somos mafia de ninguna manera. Somos trabajadores de la economía popular. Pertenecemos a VAIO, somos ambulantes que sólo queremos trabajar en paz y que se regularice nuestra actividad”.

“Larreta, queremos las veredas libres”, señalaba un cartel del otro lado de la protesta.