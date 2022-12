Se incrementan los problemas por la falta de agua en la región

Las temperaturas bajaron pero los inconvenientes por la falta del servicio persisten. Los vecinos de los barrios afectados, como por ejemplo José Hernández, quienes hacen más de una semana que no tienen agua en sus casas, remarcaron estos problemas.

Están denunciando que “la empresa ABSA no aparece, ni siquiera para saber qué es lo que está pasando con la bomba que abastece a esta zona. No sale ni una gota en la canilla, es muy agobiante y a la vez desesperante no tener agua”. Así lo explicó Carmen, que hace más de 27 años que vive en 132 y nunca le pasó lo que está viviendo en este momento con el suministro.

En 60 y 152 tienen el mismo dificultad, están sin agua por momentos y por otro cuentan con el servicio pero sin presión. Por esta razón la semana anterior se había autoconvocado a exigir respuestas a la empresa pero hasta el momento no les dieron explicación alguna sobre cuándo se va a reestablecer con normalidad.