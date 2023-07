Se refuerzan las campañas de abrigo en la región

Varias organizaciones no gubernamentales fortalecieron esta semana las campañas solidarias con la premisa de hacerle frente al invierno en la etapa más cruda del año y de ayudar a los vecinos.

Una de estas organizaciones es Sumando Voluntades, que se encuentra ubicada en calle 8 N°256, entre 37 y 38. En la actualidad, están recaudando ropa de abrigo, como camperas, buzos, pulóveres, pantalones y también frazadas, mantas y todo con lo que se pueda colaborar. Además, como cocinan viandas todos los días, están pidiendo también alimentos como: papa, carne, fideos y, principalmente, tomate, leche, sopas instantáneas. Una vez hecha la comida, son llevadas durante todo el día y la noche a los lugares donde se encuentran las personas en situación de calle; los voluntarios les ofrecen un plato de comida y una infusión caliente para pasar el frío.

“Hay mucha gente en situación de calle, estamos asistiendo a muchas familias que tienen un hogar, pero no tienen para comer, tampoco no tiene abrigo, ni mantas. Si bien tienen una ayuda económica, pero del estado, no les alcanza”, explicó Nancy, la directora del establecimiento.

Para los interesados en colaborar, este lugar está abierto de lunes a sábados, de 10 a 20 horas, y para las personas que no tengan recursos y quieran ir al lugar a bañarse o a cambiarse de ropa, comer y tomar algo, pueden hacerlo. También tienen una vía de comunicación para coordinar cualquier donación al teléfono 221-538-9296.